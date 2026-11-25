เปิดภาพเจดีย์สามองค์ตั้งตระหง่าน แวบแรกนึกว่าอยู่ที่ไทย ความจริงไม่ใช่เลย
ภาพเจดีย์สามองค์ตั้งตระหง่าน ตอนแรกนึกว่าอยู่ที่ไทย แท้จริงอยู่ประเทศไหน เห็นไวบ์ 3 องค์แล้วชวนคิดทันที
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวซินหัว เผยแพร่ภาพบรรยากาศภายในวัดอู่ถ่า ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งแม้จะเข้าสู่ช่วงต้นฤดูหนาวแล้ว แต่ภายในวัดยังคงเต็มไปด้วยบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วง เมื่อต้นแปะก๊วยภายในวัดผลิใบสีเหลืองสดใส สร้างสีสันตัดกับท้องฟ้าสีครามอย่างงดงาม
อย่างไรก็ตาม ในบางมุมมีคนมองว่า เห็นเจดีย์สามองค์ในรูปแบบนี้ คล้ายกับด่านเจดีย์สามองค์ของไทยเลย แม้ว่ารูปทรงจะไม่เหมือนกันเป๊ะ ๆ ก็ตาม
ขอบคุณข้อมูลจาก ซินหัว