ดราม่าประกวดกระทง เจ้าของผลงานข้องใจ ทำไมสวยอลังการแต่ไม่ได้ที่ 1 ทำคนถกสนั่น
ดราม่าหลังวันลอยกระทง เจ้าของผลงานคาใจ เนรมิตสุดสวยอลังการแต่กลับไม่ได้อันดับ 1 งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก
กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์หลังจบงานวันลอยกระทง กรณีวันที่ 24 พฤสจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก PC Make UP โพสต์ภาพการประกวดกระทจากพื้นที่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการประกาศผลรางวัลอันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับ 3 แต่เจ้าของผลงานซึ่งเป็นผู้ตกแต่งกระทงที่ไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลับเกิดความคาใจว่าทำไมจึงมีการตัดสินออกมาในลักษณะนี้ และเหตุใดจึงไม่มีคำอธิบายว่าเพราะอะไรผลงานของตนเองจึงไม่ได้รับรางวัล
โดยเจ้าของโพสต์ระบุข้อความว่า "ทำไมไม่มีคำชี้แจงให้กูอะจัดงานตลกปะ อุบาทว์มาก จ้างมาเขียนเลขแล้วกลับเหรอ" ทำให้ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงและมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
สรุปคอมเมนต์ ชาวเน็ตเสียงแตก มองกระทงอันดับ 2-3 คล้ายบายศรี
สำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ต พบว่ามีการถกเถียงกันถึงความเหมาะสมของผลงานที่ได้รับรางวัล โดยบางส่วนมองว่ากระทงอันดับ 1 มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับคำว่ากระทงมากที่สุด ขณะที่อันดับ 2 และ 3 ดูคล้ายพานหรือบายศรีมากกว่า พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการประกวดกระทงควรพิจารณาด้วยว่าแต่ละผลงานสามารถนำไปลอยน้ำได้จริงหรือไม่ เพราะแม้จะมีความสวยงามและอลังการ แต่ก็ควรคำนึงถึงรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกระทงด้วย
ขณะที่อีกด้านมองว่า การทำกระทงสามารถสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ ได้ ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบเดิม ขอเพียงมีองค์ประกอบครบถ้วน มีความประณีต สีสันสวยงาม และมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าผลงานที่ไม่ได้รางวัลชนะเลิศก็ควรได้รับคำชื่นชมเช่นกัน จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงว่าแท้จริงแล้วการประกวดกระทงควรตัดสินจากความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ หรือความสามารถในการนำไปลอยน้ำได้จริงกันแน่