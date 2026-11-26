รศ. ดร.ชนะชัย อาจารย์หนุ่ม มธ. โปรไฟล์โดดเด่น ก้าวสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุยังน้อย
อาจารย์หนุ่มไฟแรงแห่งวิศวะ มธ. รศ. ดร.ชนะชัย ทองโฉม ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ หลังเป็น รศ. ได้เพียง 3 ปี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ชนะชัย ทองโฉม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถือเป็นตำแหน่งทางวิชาการสูงสุด ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สำหรับการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ชนะชัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ภายในเวลาเพียงราว 3 ปี ประกอบกับภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนวัย ทำให้ชาวโซเชียลต่างพากันชื่นชม
นอกจากงานสอนและงานบริหาร อาจารย์ชนะชัยยังมีผลงานวิจัยโดดเด่น จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ปี 2568 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการศึกษาคานคอนกรีตที่เสริมเหล็กเทียบกับเสริมวัสดุ GFRP เมื่อต้องเผชิญไฟ การนำเส้นใยจากต้นกล้วยมาใช้กับคอนกรีตกำลังสูง ไปจนถึงการใช้แมชชีนเลิร์นนิงทำนายกำลังรับแรงของคานคอนกรีต
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ชนะชัย ทองโฉม ด้วยค่ะ