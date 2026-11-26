สั่งปิดชั่วคราว เรือนไทย 4 ภาค แหล่งเที่ยวดังราชบุรี เหตุระเบียงถล่ม นร. บาดเจ็บ 27 คน
ประกาศปิดเรือนไทย 4 ภาคชั่วคราว แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง จ.ราชบุรี หลังเกิดเหตุระเบียงไม้พังถล่มระหว่างนักเรียนทัศนศึกษา บาดเจ็บรวม 27 คน เร่งตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยก่อนเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 14.30 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งเหตุบ้านทรงไทยภายใน ณ สัทธา อุทยานไทย ใกล้สี่แยกบางแพ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี พังถล่ม ระหว่างที่คณะนักเรียนจากโรงเรียนอิสลามสันติชล กรุงเทพมหานคร เดินทางมาทัศนศึกษาและเข้าชมเรือนไทยภายในสถานที่ดังกล่าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณโครงสร้างระเบียงไม้ของเรือนไทยภาคอีสาน ซึ่งพังลงมาขณะที่มีนักเรียนอยู่บนระเบียง ไม่ใช่การพังถล่มของตัวเรือนไทยทั้งหลัง ส่งผลให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวม 27 คน โดยส่วนใหญ่มีอาการฟกช้ำและบาดเจ็บตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางแพ 8 คน และโรงพยาบาลโพธาราม 6 คน รวม 14 คน โดยมีนักเรียนหญิงอายุ 16 ปี ได้รับบาดเจ็บกระดูกไหปลาร้าหักจากไม้หล่นทับ แพทย์ได้ให้การรักษาและใส่อุปกรณ์พยุง พร้อมประสานการรักษาต่อในกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้บาดเจ็บรายอื่นได้รับการปฐมพยาบาลและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างเหมาะสม
ด้าน น.ส.ฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้สั่งการให้นายอำเภอบางแพลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์และติดตามการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานการดูแลด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยผู้ประกอบการ ณ สัทธา อุทยานไทย รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลและจัดรถนำส่งนักเรียนกลับภูมิลำเนา ซึ่งเดินทางออกจากจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลา 18.00 น.
ขณะที่ ณ สัทธา อุทยานไทย ได้ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมยืนยันความรับผิดชอบ โดยระบุว่าได้ประสานงานกับทางโรงเรียน โรงพยาบาล ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังได้สั่งปิดพื้นที่เรือนไทยทั้ง 4 ภาคเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและประเมินความปลอดภัย รวมถึงดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ โดยจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัย พร้อมทบทวนระบบตรวจสอบและบำรุงรักษาโครงสร้าง ตลอดจนมาตรการควบคุมการเข้าชม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก