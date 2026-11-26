สหรัฐฯ ชงภาษีรอบใหม่ 14 คู่ค้า ไทยเจอเพดาน 18% แต่เวียดนามหนักกว่าเกือบเท่าตัว
USTR ชี้ 14 เศรษฐกิจ มีนโยบายสร้างกำลังการผลิตล้นเกินจนกระทบสหรัฐฯ เสนอเก็บภาษีสินค้า ไทยเจอเพดานไม่เกิน 18% ส่วนเวียดนามเจอเพดานสูงสุด 35% ตามด้วยอินเดีย 25% จีนและสิงคโปร์ 20%
จากกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เปิดการไต่สวนตามมาตรา 301 แห่งกฎหมายการค้า ค.ศ. 1974 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ตรวจสอบ 16 เศรษฐกิจคู่ค้า รวมถึงไทย ในประเด็น "กำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้าง" ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ล่าสุด (25 พฤศจิกายน 2569) ทางนายเจมีสัน กรีเออร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ออกมาประกาศผลการไต่สวน โดยจากรายงานของเว็บไซต์ USTR พบว่า สหรัฐฯ ได้วินิจฉัยแล้วว่า การกระทำ นโยบาย และแนวปฏิบัติของ 14 เศรษฐกิจ ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ไทย เกาหลีใต้ เวียดนาม ไต้หวัน บังกลาเทศ ญี่ปุ่น และอินเดีย ไม่สมเหตุสมผล และเป็นภาระหรือจำกัดการค้าของสหรัฐฯ จึงเข้าข่ายดำเนินมาตรการตอบโต้ได้ ส่วนเม็กซิโกและนอร์เวย์ ยังไม่มีการวินิจฉัยในตอนนี้
นายกรีเออร์ ระบุว่า ตลอดหลายทศวรรษ คู่ค้าจำนวนมากใช้ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่มุ่งเป้าภาคการผลิต กดค่าจ้างและจำกัดสิทธิแรงงาน ให้การสนับสนุนทางการเงินและด้านอื่น ๆ รวมถึงใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ระบบตลาด และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่บิดเบือนกลไกตลาด จนดุลการค้าเอียงไปทางตัวเอง และกัดกร่อนฐานการผลิตของอเมริกา ขณะที่การหารือในเวที G7, G20 และ WTO ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จึงเสนอให้ลงมือดำเนินการ เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้แรงงานอเมริกัน
ไทยเจอเพดาน 18% จับตา 4 กลุ่มอุตสาหกรรม
สำหรับประเทศไทย USTR ระบุว่ามีแนวปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผล 5 ข้อ ได้แก่
- แผนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าการผลิตและส่งออก
- อุปสรรคการเข้าถึงตลาดที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
- การปล่อยกู้แบบให้สิทธิพิเศษและการสนับสนุนอื่นจากรัฐ
- การคุ้มครองแรงงานที่ไม่เพียงพอ
- การไม่จัดการปัญหากำลังการผลิตล้นเกินของโลก
รวมถึงผ่านการนำเข้าและการลงทุนโดยตรงจากประเทศที่ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
USTR จึงเสนอให้พิจารณาเก็บภาษีสินค้าทุกรายการจากไทยในอัตราไม่เกิน 18% โดยคิดหักกับภาษีตามมาตรา 301 ที่มีอยู่เดิม และมีข้อยกเว้นสำหรับสินค้าบางรายการ ซึ่งข้อเสนอนี้ได้คำนึงถึงภาษีตามมาตรา 301 และมาตรา 232 ที่บังคับใช้อยู่แล้ว การหารือที่ยังดำเนินอยู่กับไทย และพันธกรณีในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐฯ กับไทย
เวียดนามหนักสุด 35% อินเดีย 25% จีน 20%
ประเทศที่เจอเพดานภาษีสูงที่สุดคือ เวียดนาม ซึ่งถูกเสนอให้เก็บภาษีไม่เกิน 35% แต่อาจปรับลงเหลือ 20% หากเวียดนามบรรลุความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐฯ ได้
อันดับถัดมาคือ อินเดีย ถูกเสนอเก็บภาษีไม่เกิน 25% และอาจปรับเป็น 17% หากบรรลุความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐฯ
ส่วน จีน ถูกเสนอเก็บภาษีไม่เกิน 20% สำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในบัญชีแนบท้าย และไม่เกิน 10% สำหรับสินค้าในบัญชี A โดยมีข้อยกเว้นสินค้าในบัญชี B ซึ่งข้อเสนอนี้สอดคล้องกับอัตรา 20% ที่ประกาศไว้ในข้อตกลงร่วมกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ขณะที่ สิงคโปร์ ก็เจอเพดาน 20% เช่นกัน แต่อาจปรับลงเหลือ 10% หากบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ
สำหรับประเทศอื่น ๆ บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ถูกเสนอเพดาน 18% เท่ากับไทย ส่วนสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน อยู่ที่ไม่เกิน 15%
ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อเสนอ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ ผู้สนใจต้องยื่นคำขอแถลงในการพิจารณาพร้อมสรุปคำให้การ และยื่นความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 5 มกราคม 2570 ก่อนที่ USTR จะจัดการพิจารณารับฟังความเห็นในวันที่ 25 มกราคม 2570
ขอบคุณข้อมูลจาก USTR