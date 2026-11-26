คาด เอลนีโญ อาจซ้ำเติมภาวะขาดแคลนน้ำของ Data Center ในอาเซียน
แนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ ปี 2027 อาจเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Data Center ที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากในระบบระบายความร้อน โดยเฉพาะพื้นที่ยะโฮร์-สิงคโปร์-บาตัม
สำนักข่าวซินหัว รายงานที่สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026 ไม่นานมานี้ บีเอ็มไอ คันทรี ริสก์ แอนด์ อินดัสทรี รีเสิร์ช (BMI Country Risk and Industry Research) ระบุว่าแนวโน้มการกลับมาของปรากฏการณ์เอลนีโญอาจส่งผลให้การใช้น้ำของศูนย์ข้อมูล (Data Center) ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้น โดยความเสี่ยงจะกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทฯ ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงการเกิดภัยแล้ง ยังอาจกระตุ้นให้เกิดกระแสต่อต้านจากสาธารณชนมากขึ้น และจะสร้างแรงกดดันต่อศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงเพิ่มความท้าทายให้แก่โครงการที่อยู่ในแผนการก่อสร้าง
ราว 1 ใน 5 ของกำลังผลิตของศูนย์ข้อมูลทั้งหมดจำนวน 83.6 กิกะวัตต์ (GW) ที่ถูกติดตามในฐานข้อมูลโครงการศูนย์ข้อมูลของบีเอ็มไอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทำให้ภาวะขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้น โดยในจำนวนกำลังการผลิตดังกล่าว มีอยู่ถึง 14.9 กิกะวัตต์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งก่อนๆ จนนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนน้ำ การปันส่วนน้ำ หรือการประกาศใช้มาตรการฉุกเฉิน
บีเอ็มไอระบุว่าความเสี่ยงดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มศูนย์ข้อมูลในพื้นที่ยะโฮร์-สิงคโปร์-บาตัม
บริษัทฯ ระบุว่าภาวะแห้งแล้งในปี 2027 จะเป็นบททดสอบระบบการจัดหาน้ำสำหรับกลุ่มศูนย์ข้อมูลที่เปิดดำเนินการแล้วซึ่งมีกำลังผลิตขนาด 1.9 กิกะวัตต์ในพื้นที่ดังกล่าว และเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีการบังคับใช้เกณฑ์การอนุญาตและข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีระบายความร้อนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น สำหรับโครงการที่ยังไม่เริ่มก่อสร้างอีก 4.7 กิกะวัตต์
ทั้งนี้ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงขึ้นจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำสำหรับระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
บีเอ็มไอประเมินว่ากำลังการผลิตศูนย์ข้อมูล 12.4 กิกะวัตต์ จากทั้งหมด 83.6 กิกะวัตต์ กำลังเผชิญความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั้งภาวะภัยแล้งและความร้อน โดยคาดว่าช่วงเวลาที่ปัญหารุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2026 ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2027
ข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัว