สาวสวยระดับไอดอล ปล่อยโคมไม่ขึ้นฟ้า แต่เซจะตกใส่คนข้าง ๆ คนญี่ปุ่นรุมสวด
สาวญี่ปุ่นสวยระดับไอดอล ร่วมปล่อยโคมที่ไทย แต่ดันโคม-รีบปล่อยมือจนโคมเซ เกือบตกใส่หัวคนข้าง ๆ คลิปพุ่ง 2.4 ล้านวิว ชาวเน็ตญี่ปุ่นซัดยับ
เป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี X รายหนึ่ง ได้โพสต์คลิปเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เป็นภาพสาวญี่ปุ่นที่สวยระดับไอดอลรายหนึ่ง มาร่วมปล่อยโคมลอยที่ประเทศไทย แต่กลับกลายเป็นประเด็นที่มีคนเข้าไปดูแล้วกว่า 2.4 ล้านวิว และวิจารณ์กันเพียบ
ในคลิปจะเห็นว่าเธอดันโคมขึ้นแล้วรีบปล่อยมือทันที ทำให้โคมไม่ลอยสูงขึ้นฟ้าอย่างที่ตั้งใจ แต่กลับเซไปทางคนที่ยืนอยู่ข้าง ๆ จนเกือบตกใส่ เป็นภาพที่ดูหวาดเสียวไม่น้อย ซึ่งเจ้าตัวก็รีบเข้าไปคว้าโคมไว้ได้ทันก่อนเกิดไฟไหม้
โดยเจ้าของโพสต์ได้เขียนแคปชั่นว่า "ขอโทษที่ทำพลาดครับ ค่อนข้างยากเลย เกือบจะเอาโคมไปครอบหัวคนอื่นแล้ว" พร้อมเล่าต่อว่า บนหัวของพวกตนก็มีโคมของคนอื่นตกลงมาหลายครั้ง และยังมีโคมที่ปล่อยไม่ขึ้นจนไหม้อยู่ตามพื้นหลายจุด
แต่หลังคลิปถูกแชร์ออกไปกลับเจอทัวร์ชาวเน็ตญี่ปุ่นเข้ามาวิจารณ์กันหนัก ทั้งเรื่องท่าทีในคลิปว่า "สุดยอดเลย คนที่ถือกล้องก็ไม่ขอโทษสักคำ ยังถ่ายคลิปต่อไปเรื่อย ๆ" และ "ก่อนจะขอโทษอีกฝ่าย มองกล้องก่อนเลยสินะ"
ส่วนข้อความช่วงท้ายที่เล่าว่ามีโคมของคนอื่นตกใส่เหมือนกันก็โดนจับผิดไม่แพ้กัน โดยมีคนตั้งคำถามว่าใส่มาเพื่อสื่ออะไร ขณะที่อีกคนแซวว่า "การเติมข้อความทำนองว่าคนอื่นก็ทำแบบนี้เหมือนกัน ดูออกเลยว่าอยากเรียกร้องความเห็นใจ ให้คนรู้สึกว่าแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นะ ตลกดี"
ขณะที่อีกหลายคนชี้ถึงความอันตรายว่า "ถ้าโคมเบี่ยงไปอีกนิดเดียว ได้ไหม้หัว ไหม้ผมคนข้าง ๆ กลายเป็นหายนะแน่ น่ากลัว", "ถ้าแบบนี้แล้วคนอื่นโดนไฟลวกจะกลายเป็นคดีทำร้ายร่างกายไหม"
ส่วนบางคนก็อธิบายวิธีปล่อยโคมที่ถูกต้องว่า ตอนที่ยังถือประคองอยู่ แรงโน้มถ่วงยังชนะอยู่ ถ้าปล่อยมือโคมก็จะร่วงลงมา ที่ถูกคือต้องรอให้แรงลอยตัวสะสมจนโคมลอยขึ้นเองได้เหมือนลูกโป่งฮีเลียมก่อนค่อยปล่อย เพราะขนาดบอลลูนลูกยักษ์ ตั้งแต่จุดไฟจนลอยขึ้นยังใช้เวลาถึง 30 นาที ต้องใจเย็น ๆ ไม่เหมาะกับคนใจร้อน
นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนสงสัยด้วยว่า คลิปดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างจาก AI หรือไม่