ซอง ดูฮี เคลียร์ใจ น้ำ รพีภัทร หลังโดนเช็กเกลียว ชี้ต่างฝ่ายต่างขอโทษ รอคุยกับน้ำอีกที
ซอง ดูฮี เคลียร์ใจ น้ำ รพีภัทร หลังโดนเช็กเกลียว ชี้ต่างฝ่ายต่างขอโทษ รอคุยกับน้ำอีกที ก่อนลงภาพคู่ ย้ำความเป็นดาราในดวงใจ
หลังจากเหตุการณ์ น้ำ รพีภัทร นักแสดงชื่อดัง เช็กเกลียวอินฟลูเอนเซอร์ ซอง ดูฮี จนเป็นประเด็นที่สังคมติดตามกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุด (25 พฤศจิกายน 2569) ซอง ดูฮี โพสต์อัปเดตถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังพยายามเคลียร์ใจกับฝั่งของ น้ำ รพีภัทร
โดยระบุว่า "ผมได้คุยกับภรรยาของพี่น้ำและภรรยาของผม เป็นไปด้วยความราบรื่น เราต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกัน 'ซึ่งวันนี้ผมรอคุยกับพี่น้ำ' แล้วเรา
จากนั้นต่อมา ซอง ดูฮี ยังได้โพสต์ภาพคู่กับ น้ำ รพีภัทร พร้อมระบุว่า "วันนี้ผมคงโพสต์รูปนี้ได้แล้วนะครับ 'ดาราในดวงใจ' น้ำ รพีภัทร 'ผิดถูก ผิดพลาด พลาด แก้ไข' ขอโทษที่ไม่เป็นแบบอย่างของสังคมกับเรื่องราวของเราทั้งสองครับ"
ขณะที่ฝั่งมินตรา ภรรยน้ำ รพีภัทร รวมถึงตัวนักแสดงหนุ่ม ไม่ได้โพสต์ข้อความใด ๆ เพิ่มเติมบนโซเชียล