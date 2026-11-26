ทัพฟ้า ส่ง F-16 สกัดกั้นอากาศยานไม่ทราบฝ่าย บริเวณชายแดน อ.พบพระ จ.ตาก
กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 ขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานไม่ทราบฝ่าย บริเวณชายแดนอำเภอพบพระ จังหวัดตาก
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2569) โฆษกกองทัพอากาศ แจ้งข่าว เมื่อเวลา 10.35 น. ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ ได้ตรวจพบอากาศยานไม่ทราบฝ่าย บินเข้าใกล้แนวชายแดนและมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย บริเวณอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ที่ระดับความสูงประมาณ 11,000 ฟุต
ในการนี้ กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 (F-16) จำนวน 2 เครื่อง วิ่งขึ้นจากกองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อปฏิบัติภารกิจบินสกัดกั้นและพิสูจน์ฝ่ายตามขั้นตอนการป้องกันภัยทางอากาศอย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน
กองทัพอากาศขอให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และพื้นที่ใกล้เคียง มั่นใจในความพร้อมของกองทัพอากาศที่เฝ้าตรวจการณ์ทางอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และพร้อมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ทันที ในการปฏิบัติภารกิจในทุกด้านที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าของสถานการณ์ กองทัพอากาศจะรายงานให้ทราบต่อไป