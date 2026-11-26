ฝรั่งเป็นงง ต่างชาติมาเที่ยวไทย ทำไมพร้อมใจกันขาเป็นแผล พอเห็นตำแหน่งแล้ว อ๋อเลย !
ไวรัล ฝรั่งลงคลิป นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย แต่หลายคนมีผ้าพันแผลแผลบริเวณขา งานนี้ชาวเน็ตช่วยกันเฉลยสาเหตุ คนเห็นตำแหน่งแล้วถึงกับร้องอ๋อ
กลายเป็นประเด็นที่ชวนสงสัยในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 มีผู้ใช้ X รายหนึ่ง โพสต์คลิปเผยให้เห็นภาพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย โดยสังเกตว่าหลายคนมีรอยช้ำหรือผ้าพันแผลบริเวณขา จนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้
พร้อมระบุข้อความภาษาอังกฤษว่า "I wanted to know why almost every tourist in Thailand has a bruise on their leg. 🤔" ซึ่งแปลได้ว่า "ฉันอยากรู้ว่าทำไมนักท่องเที่ยวแทบทุกคนในประเทศไทยถึงมีแผลที่ขากันนะ"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและร่วมอธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ โดยความคิดเห็นจำนวนหนึ่งมองว่า สาเหตุหลักอาจมาจากการเช่ามอเตอร์ไซค์หรือสกูตเตอร์ขับขี่ในประเทศไทย ทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่คุ้นเคยกับการขับขี่รถประเภทนี้มาก่อน จึงอาจเกิดอุบัติเหตุจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่บางคนอธิบายว่า นักท่องเที่ยวบางรายอาจได้รับบาดแผลจากท่อไอเสียรถมอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะคนที่สวมกางเกงขาสั้นและนั่งซ้อนท้ายรถ เมื่อขาสัมผัสกับท่อไอเสียที่มีความร้อน ก็อาจทำให้เกิดรอยไหม้บริเวณขาได้ พร้อมมีการนำภาพบาดแผลมาเปรียบเทียบกับภาพท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ให้เห็นกันด้วย