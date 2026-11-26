กัน จอมพลัง เข้าพบ DSI มาดูเลยโดนเช็กปมไหนบ้าง - กรรชัย พูดถึงเรื่องแจ้งความ
กัน จอมพลัง เข้าพบ DSI เปิดปมที่พนักงานสืบสวนจะไล่เช็ก ทั้งบัญชีรับบริจาค ตึกพาราแม็กซ์ในกัมพูชา และการซื้อ-ขายทอง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง แจ้งสื่อมวลชนผ่านไลน์กลุ่มว่า จะเดินทางเข้าพบ DSI เวลา 14.00 น. ตามหมายเรียก
โดยจากรายงานของ ครอบครัวข่าว 3 ระบุว่า คณะพนักงานสืบสวน กองกิจการอำนวยความยุติธรรม เปิดเผยความคืบหน้าสำนวนสืบสวนที่ 127/2569 กรณีตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เน้นตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน รวมถึงเส้นทางการเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิและกฎหมายหรือไม่
สำหรับการสอบปากคำ กัน จอมพลัง ในเวลา 14.00 น. จะสอบถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ กรรมการมูลนิธิและบุคคลใกล้ชิด, ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิ และผู้บริจาค
- วัตถุประสงค์การจัดตั้งมูลนิธิ
- การเบิกจ่ายเงินในช่วงปี 2568-2569
- ธุรกรรมย้อนหลังไปถึงปี 2567 ก่อนจัดตั้งมูลนิธิ
- เหตุผลที่ใช้บัญชีธนาคารของ น.ส.พิมพิมล รับบริจาคจากคนในวงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์
- การได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชี และระยะเวลาที่ใช้
- เส้นทางเงินรับ-โอน-จ่าย
- กรณีถูกกล่าวอ้างว่าเช่าตึกพาราแม็กซ์ในประเทศกัมพูชา
- ความสัมพันธ์กับ นายตรินัยน์ ธีรเลิศทินันท์ หรือ "เอก" ผู้ให้เช่าตึก
- การซื้อ-ขายทองคำหรือทองรูปพรรณ ใช้เงินจากบัญชีใด
ทั้งนี้ พนักงานสืบสวนยืนยันพร้อมรับฟังคำชี้แจงและรอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการใช้เงินมูลนิธิผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือไม่
เป็นที่จับตาว่า กัน จอมพลัง จะชี้แจงเรื่องการใช้บัญชีธนาคารของ น.ส.พิมพิมล รับเงินบริจาคจากคนในวงการบันเทิงอย่างไร หลังก่อนหน้านี้เจ้าตัวขอสงวนการตอบคำถามสื่อในประเด็นดังกล่าว และระบุว่าจะนำมาชี้แจงกับ DSI ในวันนี้
ด้านเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า "หนุ่ม กรรชัย" กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 ว่าวันที่ 27 พฤศจิกายน จะเดินทางไปให้ข้อมูลกับ DSI กรณีการบริจาคเงินมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ซึ่งมีตำรวจผู้ใหญ่หลายคนติดต่อเข้ามาแสดงความเป็นห่วง แนะนำให้แจ้งความดำเนินคดีด้วย เพราะการโอนเงินให้บัญชีที่พัวพันกับเว็บพนัน เรามีส่วนได้เสีย อย่ามองแค่ว่าเงินทำบุญ แค่บริจาคเฉย ๆ มันอาจส่งผลกับตัวเราได้
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า จริง ๆ ไม่อยากทำเรื่องพวกนี้ เพราะรู้สึกอึดอัด แต่มันจำเป็นต้องทำ เพราะมันเป็นงานของเรา และเรามีส่วนได้เสีย เพราะมีการโอนเงินไป พรุ่งนี้คนก็ต้องไป DSI รวมถึง บุ้ง ใบหยก ส่วน วู้ดดี้ จะไปวันจันทร์ (30 พฤศจิกายน)
ในเรื่องการแจ้งความ ตนคงต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายหลายคนว่าจะเอายังไงดี ถ้าฝ่ายกฎหมายบอกจำเป็นต้องแจ้ง ก็ต้องแจ้ง แล้วไม่ได้แจ้งแบบลงไว้เป็นหลักฐาน แต่แจ้งแบบดำเนินคดีเลย อย่าไปมองว่าไม่เป็นไร เงินทำบุญไปให้มันผ่านไป ถ้าพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นบัญชีม้าพัวพันเว็บพนันจริง เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง คุณจะบอกว่าแค่บริจาคเฉย ๆ ไม่ได้