อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ห้างดังในยุค 90 กับสภาพล่าสุด ขึ้นไปข้างบนร้างทุกมุม
ห้างในความทรงจำของวัยรุ่นยุค 90 อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ห้างดังในยุค 90 กับสภาพล่าสุด ขึ้นไปข้างบนร้างทุกมุม
ผู้ใช้ TikTok @wth.channel ได้เผยภาพห้าง อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นยุค 90 ก่อนที่เวลาผ่านไปนานเท่าไร ก็หลงเหลือเพียงแค่ความทรงจำในอดีต ซึ่งปัจจุบันแทบจะกลายเป็นห้างร้าง ยิ่งเห็นตอนขึ้นข้างบน ยิ่งเงียบเหงาและไร้ผู้คน บางมุมก็แอบขนลุกอยู่ใช้ได้
ภาพจาก TikTok @wth.channel