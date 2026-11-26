หนุ่ม กรรชัย รับสิ้นสุดทางเพื่อน กัน จอมพลัง คิดหนัก จากแค่พยานอาจขยับแจ้งความ
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจ สิ้นสุดทางเพื่อน กัน จอมพลังแล้ว เผยปมเงินบริจาค 1 แสนบาท หลัง DSI ติดต่อสอบถามถึงบัญชีปลายทาง ด้านผู้ใหญ่หลายคนแนะนำให้แจ้งความ หากพบเกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย กล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 ว่า หลังรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็น กัน จอมพลัง ยอมรับว่า จริง ๆ ไม่อยากทำเรื่องพวกนี้ เพราะรู้สึกอึดอัด แต่มันจำเป็นต้องทำ เพราะมันเป็นงานของเรา และเรามีส่วนได้เสีย เพราะมีการโอนเงินไป ในวันพรุ่งนี้ (27 พฤศจิกายน ) ผมก็ต้องไปดีเอสไอ ไปกับคุณบุ้ง ใบหยก ส่วนคุณวู้ดดี้ จะไปวันจันทร์
เบื้องต้นมีผู้ใหญ่หลายคน มีผู้ใหญ่ และตำรวจหลายคนติดต่อเข้ามา ทุกคนแสดงความเห็นห่วง และบอกว่านอกเหนือจากการไปเป็นพยาน อยากให้แจ้งความด้วย เพราะมันไม่ดี การที่เราโอนเงินไปให้บัญชีหนึ่ง แล้วบัญชีนั้นมันพัวพันกับเว็บพนัน มันอาจส่งผลกับตัวเราได้
กับเรื่องนี้ หนุ่ม กรรชัย ยอมรับว่าคิดหนัก คงต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายหลายคนว่าจะเอายังไงดี ถ้าฝ่ายกฎหมายบอกจำเป็นต้องแจ้งความ ก็ต้องแจ้ง แล้วไม่ได้แจ้งแบบลงไว้เป็นหลักฐาน แต่แจ้งแบบดำเนินคดีเลย วุ่นวายไปอีก ไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เลย
ผู้หลักผู้ใหญ่ยังฝาก หนุ่ม กรรชัย ไปบอกคนที่เป็นพยานด้วยว่า อย่าไปมองว่าไม่เป็นไร เงินทำบุญไปให้มันผ่านไป ถ้าพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นบัญชีม้าพัวพันเว็บพนันจริง เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง คุณจะบอกว่าแค่บริจาคเฉย ๆ ไม่ได้ จากนี้ตนคงต้องไปพูดคุยปรึกษากับอีกหลายท่าน เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่จริง ๆ
ต่อมา หนุ่ม กรรชัย ยังกล่าวในรายการโหนกระแสว่า เป็นประเด็นนี้ผมเองก็ลำบากใจ แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะถ้าไม่ทำเลยก็คงดูแปลก หลายคนก็ถามว่าทำไมเรื่องของคุณบุ๋ม ปนัดดา ถึงทำข่าวได้ แต่พอวันนี้เป็นเรื่องของคุณกัน จอมพลัง กลับไม่ทำเลยเหรอ ?
จริง ๆ แล้วไม่ได้เกี่ยวกัน เพราะอย่างที่หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ตัวผมเองกับคุณกัน จอมพลัง ได้สิ้นสุดทางเพื่อนกันไปแล้ว เพราะฉะนั้น เวลาจะพูดถึงเรื่องราวที่อาจทำให้เขาเสียหาย บางครั้งผมก็ไม่ค่อยอยากทำ เพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสม
แต่เรื่องนี้คงจำเป็นต้องพูดถึง เพราะมีประเด็นที่วนกลับมาหาตัวผมด้วยนั่นคือเรื่องการบริจาคเงินอีกก้อนหนึ่งประมาณ 100,000 บาท ผมไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเคยโอนไปยังบัญชีของ พิมพิมล จนกระทั่งวันหนึ่ง DSI ติดต่อมาหาผม แล้วถามว่า "คุณหนุ่มรู้จักผู้หญิงชื่อนี้ไหม" ผมตอบว่าไม่รู้จัก แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า "คุณหนุ่มไม่รู้จักไม่ได้ เพราะคุณหนุ่มโอนเงินไปให้เขา คุณหนุ่มลองไปเช็กสเตตเมนต์ของตัวเองก่อนดีกว่า"
ผมจึงได้รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่แจ้งว่า บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่ DSI เชื่อว่าน่าจะเป็นบัญชีม้า และอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการออนไลน์ เมื่อผมกลับไปตรวจสอบ ก็พบหลักฐานจริง ๆ ว่าสลิปการโอนเงินที่ผมเคยโอนไปให้พิมพิมล มีข้อความที่ผมหมายเหตึไว้ที่สลิปว่า "ช่วยเหลือเกตีและลูก"
เงินจำนวนดังกล่าวคือเงินที่ผมบริจาคเข้าไปในกลุ่มไลน์ของคุณกัน จอมพลัง โดยในขณะนั้นมีการส่งหมายเลขบัญชีมาให้พวกผมโอนเงินเพื่อช่วยเหลือในกรณีต่าง ๆ การช่วยเหลือมีหลายครั้ง ทั้งช่วยเหลือเรื่องนี้ ซื้อรถ โอนเงินช่วยเด็ก หรือเรื่องอื่น ๆ โดยแต่ละครั้งจะแยกบัญชีกันไป แต่เงินที่ผมโอนไปในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกรณีของเกตตี
เมื่อสุดท้ายเรื่องราววนกลับมาเกี่ยวข้องกับตัวผม ผมจึงจำเป็นต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ และในวันนี้คุณกัน จอมพลัง ก็ถูก DSI เรียกตัวเข้าไปให้ปากคำด้วย ตนจึงต้องทำเทปโหนกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้
นอกจากนี้ หนุ่ม กรรชัย ยังฝากถามถึง กัน จอมพลัง เพราะไม่ได้มีโอกาสโทร. ไปถามเหมือนเมื่อก่อนแล้ว กรณีคุณกันแถลงออกมา ผมติดใจมาก ๆ คุณกันตอบคำถามนักข่าวที่ถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีปัญหากับหนุ่ม กรรชัย หรือเปล่า แล้วคุณกันก็ตอบไปว่า เรื่องนี้ตอบอยากเลย ก็ไม่ได้อยากจะโทษพี่หนุ่ม แต่ก็ไม่เป็นไร จบที่เราเบาที่สุด” ก่อนที่หนุ่ม กรรชัยจะยกมือไหว้บอก ขอโทษ กสทช. นะ กูดูเหี้ยไปเลย”