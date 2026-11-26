ด่วน ! ไฟไหม้คลังน้ำมันบางจาก พระโขนง เสียงบึ้มสนั่นถึงปู่เจ้า เตือน ปชช. ออกจากพื้นที่
ด่วน ! เกิดเหตุระเบิดที่คลังน้ำมันบางจาก พระโขนง เตือนประชาชนออกจากพื้นที่ ดับเพลิง - กู้ภัย เร่งระงับเหตุ
วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2569) เฟซบุ๊ก สำนักงานเขตบางนา แจ้งเกิดเหตุระเบิดที่คลังน้ำมันบางจาก พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
โดยมีรายงานว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.50 น. มีเสียงระเบิดดังจากคลังน้ำมันบางจาก ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง ดังจนถึงปู่เจ้า เจ้าหน้าที่ในคลังน้ำมันอยู่ระหว่างเข้าควบคุมที่เกิดเหตุ ขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง กำลังไปที่เกิดเหตุ
ล่าสุดทางบริษัทบางจากรายงานว่า ขณะนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกคนที่อยู่บริเวณพื้นที่โดยรอบออกจากพื้นที่ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางริมทางรถไฟสายเก่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่รถฉุกเฉินและรถดับเพลิงกำลังใช้เส้นทางอยู่
ขอบคุณข้อมูลจาก อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดปู่เจ้า, FM91, สำนักงานเขตบางนา, สำนักงานเขตบางนา