กัน ฝากถึง พี่หนุ่ม "แล้วแต่พี่ได้เลย" หลังบอกสิ้นสุดทางเพื่อน คนดูหลุดโฟกัส รีแอ็คชั่นหนุ่ม
กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์สื่อที่ DSI พร้อมฝากถึง หนุ่ม กรรชัย แต่คนดูกลับจับตารีแอ็คชั่นสด ๆ ของหนุ่ม ระหว่างฟังกลางรายการโหนกระแส
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569 ในรายการโหนกระแส ทางช่อง 3 มีการถ่ายทอดภาพสดขณะที่ กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์สื่อที่ DSI ถึงประเด็นร้อนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
โดย กัน จอมพลัง เริ่มพูดถึง ทนายตั้ม ษิทรา ก่อนว่า "ผมไม่รู้ว่าตั้มมันโกรธแค้นอะไรรึเปล่าที่มีคนไปปาน้ำปลาร้า เลยหาคนมาป่วนตอนผมให้สัมภาษณ์ ผมท้าให้เขาเปิดหลักฐานเขาก็ไม่เปิด แค้นที่โดนปาน้ำปลาร้าเลยอยากมาดิสเครดิตกลางวงนักข่าวหรือเปล่า"
เมื่อสื่อถามว่า กันจะบอกว่า เอก และคนอื่น ๆ เป็นพยานเท็จหรือไม่ กัน จอมพลัง ตอบว่า "ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะ" พร้อมย้ำว่าตัวเองไม่รู้จักเขาเลย และอย่างที่เห็นว่าเขามีการเตรียมการ เตรียมผัง นำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาเปิด บางภาพมีการนำไปทำ AI เช่น ส่วนของเครื่องปั่นไฟ และวันที่ตำรวจไปจับเขา ก็ได้ภาพนั้นจากเขาในกองเอกสาร
กัน จอมพลัง ยังทวงสัญญาเช่าตึกของอีกฝ่ายที่อ้างว่าตนเองเช่า โดยยืนยันว่าตนไม่ได้เช่า เขาบอกว่ามีสัญญา แต่สุดท้ายบอกว่าเป็นชื่อคนอื่น
นอกจากนี้ตนอยากให้ DSI ตรวจสอบ เอก กับคนกลุ่มนี้ด้วย หากพวกเขาบอกว่าตัวเองทำตึกให้เว็บพนันเช่า มีความเกี่ยวข้องส่วนได้เสียอะไรกับเว็บพนันหรือไม่ และจากคลิปเสียงที่บอกเล่า บอกว่ารู้จักเจ้าพ่อเต็มไปหมด
ในส่วนมูลนิธิ กัน จอมพลัง ระบุว่า เจ้าหน้าที่น่าจะได้รับข้อมูลของมูลนิธิไปแล้ว จากนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่จะถามอะไรตนก็ยินดีตอบ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
เมื่อสื่อถามว่า ปกติถ้าเงินบริจาคไม่ถึง 1 แสนบาท ในช่วงกลางคืนพี่อีฟมีอำนาจเบิกจ่ายได้คนเดียวเลยไหม กัน ตอบว่า ในส่วนทีมบริหารต้องให้เขาเป็นคนตอบ ส่วนตนเป็นคนลงหน้างาน
ขอพูดเรื่องหนุ่ม กรรชัย นิดหนึ่ง
กัน จอมพลัง ยังขอพูดถึงหนุ่ม กรรชัย สักเล็กน้อย โดยระบุว่า เมื่อวานมีประเด็นถามว่าหนุ่มเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ ซึ่งตนได้ย้อนไปฟังคลิปแล้วว่าไปกล่าวหาว่าเป็นหนุ่มหรือไม่ ยืนยันว่าที่พูดไปคือ
"ไม่อยากให้พูดว่าเป็นพี่หนุ่มเลย แล้วไม่อยากให้พาดพิงถึงใครด้วย แล้วผมก็ขอโทษเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคน ซึ่งรวมถึงพี่หนุ่มด้วย การที่ผมพูดก็ยืนยันชัดเจนว่าก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่หนุ่ม และไม่ได้เกี่ยวกับทุกคนที่ทำให้เกิดเรื่องตรงนี้มา"
กัน จอมพลัง บอกว่า ไม่รู้ว่าหนุ่มไม่สบายใจเรื่องอะไร แต่ที่ผ่านมาอยู่กับหนุ่มมา ก็รู้ว่าพี่โกรธ โมโห ซึ่งหากพี่ต้องการคำว่าชัดเจน ตนก็ชัดเจนว่าเชื่อว่าหนุ่มไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ตนเจอเรื่องแบบนี้ และในฐานะคนที่เคยคบและรักกับหนุ่ม ซึ่งทุกวันนี้ยังเคารพและเรียกพี่หนุ่มอยู่ ก็เชื่อว่าหนุ่มคงไม่มาแทงข้างหลังหรือทำร้ายตน เชื่อด้วยความรู้สึกนั้น
ฝากถึงหนุ่มที่บอกสิ้นสุดทางเพื่อน
เมื่อสื่อถามว่า ที่หนุ่มบอกสิ้นสุดทางเพื่อนกับกัน อยากฝากอะไรถึงหนุ่ม กัน ตอบว่า
"แล้วแต่พี่ได้เลย ผมไม่ได้ติดอะไรเลยครับ เพราะผมเป็นผู้น้อยอยู่แล้ว ผมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรมากมาย วันนี้พี่มีความคิดเห็นอย่างไรผมก็ตามพี่ได้เลย เพราะในระยะเวลาที่ผ่านมาผมก็เดินตามพี่มาเต็มที่แล้ว ทุกวันนี้ก็ยินดีเช่นกัน เพราะผมเป็นผู้น้อยที่ไม่ได้เลือกอะไรได้เยอะ"
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คนดูหลุดโฟกัสกลับกลายเป็นรีแอ็คชั่นสด ๆ ของหนุ่ม ระหว่างฟังคำสัมภาษณ์ของกัน ก็แสดงท่าทีทั้งยิ้ม ขำ และบางจังหวะก็ไร้รอยยิ้ม แต่หลังฟังสิ่งที่กันฝากถึงตัวเอง หนุ่มถึงกับหัวเราะออกมา