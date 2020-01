2 นักพูดในตำนานเปิดใจ อยากให้คนไทยใช้หลักเมตตา หลังศิษย์เป็นฝ่ายมาร

ภาพจากรายการ เรื่องลับมาก (no censor)

รายการ เรื่องลับมาก (no censor) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.55-14.50 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22 วันนี้ (1 มกราคม) ดร.เสรี วงษ์มณฑา สัมภาษณ์ 2 นักพูดในตำนาน พะเยาว์ พัฒนพงศ์ และ สุรวงศ์ วัฒนกูล

สิ่งที่อยากได้ นึกถึงคำพูดของท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องจากอ่านหนังสือของท่านเยอะมาก เอาสิ่งนี้มาพิจารณา และรู้สึกว่าจริง ๆ แล้วทุกคนชอบความสุข เราพูดถึงมวลมนุษยชาติ มวลความสุขของประเทศชาติ อย่างภูฏาน ทำไมประชาชนถึงมีมวลความสุขดีเหลือเกิน เราก็ศึกษาเขา ศึกษาสะสมเพื่อสู้ศึกให้มีความสุขดังใจนึก ก็รู้ว่าภูฏานรักษาวัฒนธรรม รักษาความดี กตัญญูกตเวที สิ่งนี้ก็นำมาใช้ ท่านทั้งหลายคะ ไม่ได้เป็นครูที่ดีแต่สอน ดีแต่พูด แต่ด้วยปฏิบัติจริง ๆ ค่ะ อายุ 73 ปั๊บ ยังไงก็ต้องใช้ธรรมะอิง ขอยกว่าสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตอยากให้มีความสุข ความสุขจริง ๆ มงคล 38 ของพระพุทธเจ้า หนึ่งแก้ที่ตน สองปฏิบัติตนตามมงคล 38 ค่ะ

พะเยาว์ : "ขอพูดถึงความเป็นครู ลูกศิษย์ทั้งหลายคะ พูดจริงเลยค่ะ มองมาในดวงตาของครู ครูไม่ตอแหลเลย ครูปลื้มใจที่ลูกศิษย์ได้เป็นโตใหญ่ มีทั้งศักดิ์ศรี หัวใจครูปลื้ม อิ่มเอมเปรมปรี ชื่นฤดีไม่มีใดปาน นี่เป็นมงคลที่ศิษย์จะนำไปใช้ชั่วชีวิตของการเป็นลูกศิษย์"

พะเยาว์ : "ขอบอกคนทั้งประเทศว่า วีวิล วีวิล เลิฟยู ฉันจะรักคนทั้งประเทศ ความรักเท่านั้นที่จะแก้ไขได้จริง ๆ รักจริง ๆ อย่าตอแหลค่ะ"

สุรวงศ์ : "คนเราจะชังหรือไม่ชัง อยู่ที่ว่าเราทำตัวแบบไหน ถ้าอยู่เป็น เป็นมิตรกับคนรอบตัวมากกว่าเดิม เช่นการพูด ผมสังเกตว่าเพื่อน ๆ น้อง ๆ ผมหลายคน ชอบพูดเรื่องจุดอ่อนคนอื่น ทำให้เขาไม่สบายใจ เจอผมกี่ปีก็ทัก แหม คุณสุรวงศ์ สูงเท่าเดิมเลยนะ ในโลกมีเรื่อง 108 เรื่องให้คุย แต่ไม่คุย ไปคุยเรื่องที่ 109 เราจะว่ากลับไปก็ไม่ได้ เรื่องที่เขาพูดจริงมั้ย สองจริงแล้วเกิดประโยชน์มั้ย สามจริงไม่จริงแล้วเกิดประโยชน์ ต้องดูโอกาสและกาลเทศะ สี่ไหน ๆ จะพูดต้องสุภาพ ห้าหัวใจต้องมีเมตตา"

"ถ้าเรามีบริษัท มีลูกน้องสัก 30-50 เราดูแลเขามาด้วยดี วันใดวันหนึ่ง คนในบริษัทรวมตัวกันแล้วยึดบริษัท ผมถามว่าท่านชอบมั้ยก็ไม่ชอบ เหมือนกัน เรามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่นาน กระทั่งมีพวกมีตังค์ขึ้นมาแล้วจะยึดประเทศของตนเอง แล้วคนจะชอบมั้ย ถ้าคิดถึงใจเขาใจเราได้ ผมว่าประเทศไทยอยู่อย่างมีความสุข"

พะเยาว์ : "ตอนนี้เราเป็นสังคม 4.0 ข้างหน้าต่อไปเป็นสังคม 5.0 สามอย่างต่อไปนี้ หนึ่งคนแก่ทั่วโลก สองปัญญาประดิษฐ์ครองเมือง สามบิ๊กดาต้าทั้งหมดสามอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอยู่ให้ถึง 5.0 นะโว้ย (หัวเราะ)"

