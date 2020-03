สาวเฟลหนัก Work from Home แต่ดันลืมปิดกล้อง ตอนไปนั่งปลดทุกข์ในห้องน้ำ

แพร่ระบาดไปทั่วโลก รัฐบาลแต่ละประเทศต่างเร่งดำเนินมาตรการอย่างเต็มกำลัง พร้อมทีคำสั่งให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พัก หลายบริษัทจึงจำเป็นต้องให้พนักงาน Work from Home หรือทำงานจากที่บ้าน



เจนนิเฟอร์ ดูเหมือนว่าจะลืมไปเสียสนิทใจว่ากำลังประชุมออนไลน์กับเพื่อน ๆ พนักงานอยู่ เมื่อเธอไปถึงชักโครก ก็รีบถอดกางเกงหย่อนก้นนั่งลงไปในทันที ด้านเพื่อนร่วมงานต่างพากันตะลึงอ้าปากค้าง บางคนก็กลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่ ก่อนที่เธอจะรู้ตัวรีบปิดกล้องไปในทันที





เนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ การ Work from Home จึงดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เนื่องจากมีหลากหลายช่องทางที่จะสื่อสารกันภายในองค์กร หรือสามารถวิดีโอคอลประชุมเห็นหน้ากันได้พร้อม ๆ กันได้ผ่านทางออนไลน์ เช่นเดียวกับที่บริษัทแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา แต่ใครจะไปคาดคิดว่า จะเกิดเรื่องราวชวนอึ้ง ที่ทำเอาขำขันกันได้ในช่วงวิกฤตแบบนี้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เว็บไซต์เดลี่เมล เผยว่า พนักงานหญิงสาวชาวอเมริกันรายหนึ่ง ระบุชื่อว่า เจนนิเฟอร์ (Jennifer) กำลังวิดีโอคอลประชุมกับเพื่อน ๆ ร่วมงานอีกหลายคน แต่ในขณะที่เหล่าพนักงานกำลังถกประเด็นหารือกันอยู่นั้น อยู่ ๆ เธอก็เดินไปเข้าห้องน้ำ โดยลืมไปว่ากล้องยังเปิดอยูภายหลังจากคลิปดังกล่าวถูกนำไปแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดีย ก็กลายเป็นกระแสไวรัลในเวลาอันรวดเร็ว หลายคนต่างพากันเห็นใจ ในช่วยกันติดแฮชแท็ก #PoorJennifer โดยไม่มีใครต่อว่าเธอให้ละลาย ตรงกันข้ามกับเป็นการให้กำลังใจและชื่นชมเธอ ช่วยทำให้คนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงข้อควรระวังในการ Work from Home เช่นนี้ทั้งนี้ แม้จะมีชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสงสัยว่าคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งที่การเปิดกล้องขณะ Work from Home ก็อาจจะทำให้เราพลาดโชว์ภาพที่ไม่คาดคิดออกไป และก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีให้คนที่ต้องเปิดกล้องประชุมเหมือน ๆ กันได้ระวังกันไว้ ก่อนจะพบเจอเหตุการณ์เช่นนี้เข้า