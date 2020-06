พยาบาลอึ้ง คู่รักปรึกษามีลูกยาก ที่แท้ไม่รู้ว่าต้องมีเซ็กส์ คิดว่าแต่งงานแล้วลูกมาเอง

พยาบาลแชร์เรื่องชวนอึ้ง คู่รักจูงมือปรึกษาปัญหามีลูกยาก หลังตรวจถึงรู้ แท้จริงไม่ได้ผิดปกติอะไร แค่ไม่รู้ว่าต้องมีเซ็กส์กัน คิดว่าแต่งงานแล้วลูกมาเอง... เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ Ladbible เผยว่า ราเชล เฮียร์สัน พยาบาลหญิง วัย 59 ปี ผู้มีประสบการณ์การทำงานดูแลผู้ป่วยที่หน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักรมานานกว่า 40 ปี ได้ออกมาแชร์เคสเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่เข้ามาปรึกษาด้วยปัญหาว่า แต่งงานกันมานานหลายปีแล้ว แต่ยังไม่มีลูกสักที ซึ่งเมื่อได้ทราบเหตุผลที่แท้จริงก็ทำเอาอึ้ง แต่ก็อดยิ้มไม่ได้

อย่างไรก็ดี ความพยายามของราเชลไม่สูญเปล่า เมื่อเธอตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ผลที่ออกมาก็ทำเอาเธอหายเหนื่อย เพราะเมื่อคู่รักดังกล่าวมาพบเธอได้เพียงแค่ 2 ครั้ง ได้เรียนรู้วิชาเปิดโลกไปแล้ว หลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไม่เคยปล่อยมือจากกันอีกเลย พวกเขานั่งจับมือกันแนบสนิทและยิ้มกว้างทุกครั้งที่มาเข้ารับการติดตามผล และไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มีลูกได้สมใจ

ราเชลได้เล่าเรื่องราวลงในหนังสือที่เธอเขียน ชื่อว่า Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor เผยว่า ในขณะที่เธอปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันหนึ่ง เธอต้องรู้สึกประหลาดใจมากราวกับย้อนกลับไปอยู่ยุคสมัยก่อน เมื่อแพทย์บอกกับเธอว่า มีคู่รักคู่หนึ่งมีลูกไม่ได้ แต่ตรวจเช็กแล้วไม่ใช่เพราะพวกเขาผิดปกติอย่างใด แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่รู้วิธีการที่จะมีลูก จึงวานให้เธอเข้าไปช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ให้พวกเขาเมื่อราเชลได้เข้าไปพบคู่รักคู่นี้ ทำให้เธอได้ทราบว่าพวกเขาคิดว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วลูกก็จะมาหาพวกเขาเอง ไม่จำเป็นต้องทำอะไร ไม่มีอะไรซับซ้อน ไม่มีอะไรลึกซึ้ง ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาคงไม่เคยปฏิบัติภารกิจบนเตียงเลยสักครั้ง เธอจึงเป็นผู้รับผิดชอบอบรมให้ความรู้เรื่องนี้กับคู่รักดังกล่าวราเชล เผยว่า สำหรับตัวเธอเอง แม้จะเป็นพยาบาลมานาน ผ่านประสบการณ์มามากมายหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องคอขาดบาดตาย การสูญเสีย หรือเรื่องน่ายินดี แต่เมื่อถึงคราวต้องมาสอนวิธีการเรื่องบนเตียงให้กับชายหญิงคู่แต่งงาน ต้องอธิบายให้พวกเขารู้ว่ามันคือความรับผิดชอบของคู่รัก ก็เล่นเอาเธอรู้สึกแปลกและเคอะเขินไม่น้อยเลยทีเดียวขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible