วิธีแยกพลาสติกขายง่าย ๆ สร้างรายได้ยุค New Normal

เมื่อน้องพลาสติกเหลือใช้ สามารถสร้างรายได้อย่างเหลือเชื่อ ! งานนี้จะช้าอยู่ไย เรามาดูวิธีแยกพลาสติกขายง่าย ๆ ที่พี่ ๆ ก็ทำได้ พร้อมลองคำนวณรายรับกันแบบเดือนต่อเดือนได้เลย

พลาสติกที่ขายได้ หรือพลาสติกรีไซเคิล จัดอยู่ในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก ที่กำหนดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งสหรัฐอเมริกา (The Society of the Plastics Industry, Inc.) มีทั้งหมด 7 ชนิด เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกและนำไปแปรสภาพอย่างถูกต้องที่สุด ดังนี้

1. โพลีเอทิลีน เทอร์ฟะธาเลต (PET) : พลาสติกใส เนื้อเหนียว แข็งแรง ไม่แตกง่าย เช่น ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำมันพืช

2. โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) : พลาสติกขุ่น ทึบ เนื้อหนาและเหนียว ทนกรด ทนด่าง ความหนาแน่นสูง เช่น ขวดน้ำกลั่น ขวดแชมพู ถุงพลาสติก ถุงขยะ

3. โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) : มีความแข็งแรงมาก ไอน้ำและอากาศซึมผ่านได้พอสมควร ป้องกันไขมันได้ดี เช่น ท่อประปา ฉนวนหุ้มสายไฟ

4. โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) : โปร่งแสง มีปริมาตรสูงแต่ความหนาแน่นต่ำ เช่น ถุงใส่ของ ถุงซิปล็อก

5. โพลีโพรพิลีน (PP) : เบาที่สุด แต่มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก และความร้อนสูง เช่น ฝาขวด ขวดใส่ยา

6. โพลีสไตรีน (PS) : โปร่งใส เปราะบาง แต่ทนต่อกรดและด่าง ผลิตเป็นรูปต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ถ้วย จาน ชาม

7. พลาสติกอื่น ๆ (Other) : พลาสติกที่ไม่ใช่ 6 ชนิดแรก เช่น โพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate : PC) เป็นพลาสติกโปร่งใส มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน กรด และแรงกระแทกได้ดี เช่น ปากกา ขวดนมเด็ก หมวกนิรภัย



เมื่อได้รู้ว่าพลาสติกแบบไหนขายได้บ้างแล้ว ทีนี้ก็ไปดูกันต่อว่าก่อนจะนำไปขายมีขั้นตอนอย่างไร