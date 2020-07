วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เดลินิวส์ รายงานจากสำนักข่าวบีบีซีว่า ซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่หลายแห่งในสหราชอาณาจักรได้เก็บผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปจากประเทศไทยออกจากชั้นวางแล้ว เนื่องมาจากกลุ่มประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม หรือ เพตา (People for the Ethical Treatment of Animals : PETA) ออกมาแถลงการณ์ว่า ลิงกัง (pigtailed macaque) ถูกจับจากป่า แล้วนำมาฝึกเก็บลูกมะพร้าว วันละ 1,000 ลูกต่อตัว ลิงกังในประเทศไทยถูกปฏิบัติเหมือน "เครื่องจักรเก็บมะพร้าว"