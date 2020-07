ขำลั่น !! ชาวเน็ตแห่แชร์ ถล่มไลก์ ภาพวาดล้อเลียนสาว ๆ BLACKPINK

ชมภาพวาดล้อเลียนการ์ตูนขำ ๆ ของ 4 สาว BLACKPINK จากโปสเตอร์โปรโมตเพลง How You Like That ที่ใครเห็นเป็นต้องอดยิ้มไม่ได้

เรน ทหารม้าโยโกฮาม่า ที่มีผู้ติดตาม 1.7 ล้านคน หลังโพสต์ภาพวาด 4 สาว BLACKPINK ตามโปสเตอร์โปรโมตเพลงใหม่ How You Like That ที่กำลังฮิตติดลมบนทั่วบ้านทั่วเมือง จนแห่เต้นโคฟเวอร์สนั่นโซเชียล (อ่านข่าว BLACKPINK ปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์เซตใหม่) พร้อมแคปชั่น "ที่หายไป ไปเรียนวาดรูปมา วันนี้เลยลองวาดรูป 4 สาว BLACKPINK ครับ" จนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ กดไลก์ และแห่แชร์ไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นครั้ง แฟนเพจที่มีผู้ติดตาม 1.7 ล้านคน หลังโพสต์ภาพวาด 4 สาวตามโปสเตอร์โปรโมตเพลงใหม่ How You Like That ที่กำลังฮิตติดลมบนทั่วบ้านทั่วเมือง จนแห่เต้นโคฟเวอร์สนั่นโซเชียลพร้อมแคปชั่นจนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ กดไลก์ และแห่แชร์ไปแล้วกว่าหนึ่งหมื่นครั้ง

ลิซ่า

จีซู

โรเซ่

เจนนี่