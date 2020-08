ก้าวไกล แฉเรือดำน้ำ 2 หมื่นล้าน กองทัพเรือ อ้างเพื่อความเกรียงไกร - ซื้อให้ทันโปรโมชั่น

พรรคก้าวไกล แฉปมซื้อเรือดำน้ำ 22,500 ล้านบาท อ้างทำตามสัญญาระหว่างจีน แต่เมื่อกางสัญญาดูไม่พบข้อผูกมัดให้ซื้อ ก่อนที่ กองทัพเรือ จะให้เหตุผลใหม่ ซื้อเพื่อความเกรียงไกรและซื้อให้ทันโปรโมชั่น !









จากกรณี คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบให้จัด ซื้อเรือดำน้ำ จากประเทศจีน ของกองทัพเรือ จำนวน 2 ลำ วงเงิน 22,500 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา กองทัพเรือ ได้เข้าชี้แจงการของบประมาณกับทางอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ซึ่งทางอนุกรรมาธิการฯ ได้มีมติให้แขวนงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำ 2 ลำ ไว้ก่อน และให้กองทัพเรือไปนำเอกสารมาชี้แจงว่าสัญญาสามารถเลื่อนการจัดซื้อได้หรือไม่ ทางกองทัพเรือ อ้างว่าไม่สามารถเลื่อนการจัดซื้อได้ เนื่องจากเป็นการจัดซื้อแบบ G2G คือการซื้อแบบรัฐต่อรัฐ จะทำให้เกิดความเสียหายในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศจีน





ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา





ต่อมา วันที่ 21 สิงหาคม ที่ประชุมอนุกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำอีกครั้ง โดยทางกองทัพเรือได้นำสัญญา "Agreement for construction of S26T submarine between government of Thailand and government of China" มาชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งในสัญญาไม่ได้ปรากฏข้อความตามที่กองทัพเรือกล่าวอ้าง รวมถึงในสัญญาก็ไม่ได้ระบุพันธะผูกพันให้ต้องซื้อเรือดำน้ำแต่อย่างใด

ล่าสุด (22 สิงหาคม 2563) พรรคก้าวไกล เปิดเผยข้อมูลว่า การโหวตผู้เห็นชอบให้ซื้อเรือดำน้ำ เสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เท่ากัน 4-4 แต่สุดท้าย นายสุพล ฟองงาม ประธานอนุกรรมาธิการชุดนี้ ใช้สิทธิ์ประธานเคาะอนุมัติให้ซื้อเรือดำน้ำขณะที่ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล หรือ เจี๊ยบ ส.ส.พรรคก้าวไกล เปิดเผยข้อมูลจาก น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็น 1 ในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาการจัดซื้อเรือดำน้ำ ระบุว่า กองทัพเรือ อ้าง 2 เหตุผลใหม่ต่ออนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ว่าอย่างไรก็ตาม เป็นข้อมูลที่ทางพรรคก้าวไกลกล่าวอ้าง จะเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป...ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พรรคก้าวไกล - Move Forward Party , ทวิตเตอร์ AmaratJeab