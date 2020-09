เผยสาเหตุ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา พ้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังถูกสอบวินัยร้ายแรง ปมเผยความลับราชการ







ภาพจาก สำนักข่าว INN ภาพจาก สำนักข่าว INN





จากกรณีมีหนังสือคำสั่งประกาศเรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ พบว่า เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่ง ตร.ที่ 387/2563 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจสำรองราชการ กล่าวหา พล.ต.อ. วิระชัย ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยมีพฤติการณ์ และการกระทำเข้าลักษณะมีเจตนาเปิดเผยความลับของทางราชการ และฝ่าฝืนระเบียบคำสั่ง





ภาพจาก ไทยพีบีเอส





ประวัติ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา

พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ระดับปริญญาเอก (Ph.d) สาขาการบริหารการพัฒนา คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ ปริญญาเอก (Candidate) สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง









ประวัติการรับราชการ

ผลงานด้านอื่น ๆ

นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2563 นิตยสารฟอร์บส์ ไทยแลนด์ ได้ประกาศอันดับ 50 อภิมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2563 มีผู้เข้ามาใหม่คือ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา ที่ติดอันดับ 40 ซึ่งคุม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ร่วมกับตระกูลของเขา บริษัทแห่งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 ทำให้ตระกูลนี้ มีทรัพย์สินสุทธิรวม 585 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.91 หมื่นล้านบาท



อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา พ้นจากตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. หลังจากนั้น วันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา พล.ต.อ. จักรทิพย์ มีคำสั่งให้ พล.ต.อ. วิระชัย ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสำนักงาน ผบ.ตร.ตามมาตรา 10(1) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปก.ตร.ก่อนมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งรอง ผบ.ตร.พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา ชื่อเดิม สุวิระ ทรงเมตตา ชื่อเล่น ต้อย เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2504 เป็นคน จ.สมุทรปราการ เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 แต่ไม่ได้จบเตรียมทหาร- รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ- รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ- รองสารวัตรแผนกวินัย ตำรวจภูธรภาค 1- สารวัตรสอบสวน ตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี- นายเวรผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (นว.ผบช.ส.)- สารวัตรแผนก 5 กองกำกับการ 3 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจสันติบาล- รองผู้กำกับการ - รอง ผบก. ทำหน้าที่อาจารย์ ภาควิชาการบริหารงานตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา- รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 1 (รองผบก.อก.ภ.1)- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด (ผบก.ภ.จว.ตราด)- ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ (ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ)- นายเวรผู้บัญชาการประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ- ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง (ผบก.ทล.)- รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบช.ประจำตร.) ปี 49- รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (รองผบช.ภ.4) ปี 2550- รองผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา (รอง ผบช.ศ.) ปี 2550- รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร (รองผบช.ภ.4) ปี 2551- รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (รองผบช.ภ.2) ปี 2552- รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รองผบช.นรต.) ปี 2553- ผู้บัญชาการการศึกษา (ผบช.ศ.) ปี 2555- ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร.) ปี 2557- ที่ปรึกษา (สบ 10) ปี 2559- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560- ผู้ก่อตั้ง และอดีตนายกสมาคมตำรวจโรงงาน (มีสมาชิกจำนวน 503 บริษัท)- ผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล- เป็นประธานการประชุม ASEANAPOL POLICE COOPERATION 11 ประเทศ- เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "Renewable Energy World Conference" ณ ประเทศมาเลเซีย- เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา Energy from solid biomass in Thailand ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน- เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "German biomass Project Development Workshop" จัดโดย GIZ (German International Cooperation), เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "Thai-German Workshop Energy Biomass Utilization" จัดโดย GIZ (German International Cooperation)- เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "Vietnamese-German Forum on Bioenergy in Vietnamese Industries" ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม- เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สำหรับ แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ อาจจะเป็นบริษัทที่มีแนวทางชัดที่สุด สำหรับการเกาะกระแสการเปลี่ยนทิศทางของประเทศไทยไปสู่พลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าชีวมวล 9 โรงของบริษัทเป็นตัวสร้างกำไรส่วนใหญ่ให้บริษัทนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 49% ในปีที่แล้ว โดย พล.ต.อ. วิระชัย กำลังใช้เงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO มาเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าขึ้นอีกเกือบ 2 เท่า ด้วยโครงการพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่ 19 โครงการ รวมถึงโรงไฟฟ้าจากขยะในภาคใต้ของไทย และเมื่อเดือน มกราคม บริษัทกล่าวว่า ได้ประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะเพิ่มอีก 2 แห่งในปีนี้ด้วยขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอส