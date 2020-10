ปลาวาฬ ผู้บริหารศรีพันวา โดนส่งข้อความขู่ฆ่า ถามกลับ นี่เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่า ?

ภาพจาก Instagram wan.issara ภาพจาก Instagram wan.issara

ทั้งนี้ ไฮโซปลาวาฬ ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ระบุด้วยว่า "It is democratic or even legal ? who is paying for all these fake accounts shall we find out" (นี่มันคือประชาธิปไตย หรือสิ่งที่เรียกว่าถูกกฎหมายหรือไม่ ใครเป็นคนสนับสนุนแอคเคานต์ปลอมเหล่านี้ เราจะตรวจสอบ)



จากกระแสโจมตีหรือผู้บริหาร ศรีพันวา รีสอร์ตหรูระดับ 5 ดาว จ.ภูเก็ต หลังอัดคลิปด่า รุ้ง แกนนำชุมนุม 19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร จนเกิดมีแฮชแท็ก #แบนศรีพันวา และลามมาโจมตีถล่มรีวิวลดดาวโรงแรม จาก 5 ดาว เหลือ 2 ดาว นั้นอ่านข่าว : ปลาวาฬ ไม่แคร์ดราม่าแบนศรีพันวา ลั่นคนแบนไม่ใช่ลูกค้า ไม่กลัวโดนขุดกรรมสิทธิ์ที่ดิน อ่านข่าว : ศรีพันวา ดาวลดฮวบเหลือแค่ 2 เซ่นปมปลาวาฬ ด่าม็อบ คนเมนต์อังกฤษซัดเละ ! ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวจำนวนมาก พร้อมส่งกำลังใจให้ไฮโซปลาวาฬสู้ ๆ และแนะนำให้เจ้าตัวเดินทางไปแจ้งความด้วย