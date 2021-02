เชน ธนา ภูโชคอนันต์ CEO หนุ่มไฟแรงแห่งอาณาจักรอมาโด้ เปิดแนวคิดการบริหารธุรกิจสู่ยอดขายทะลุ 1,800 ล้าน พร้อมเผยที่มาคว้าตัวซุปตาร์สุดฮอต "ฮยอน บิน” ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ สร้างเสียงฮือฮาเขย่าวงการอาหารเสริม

นาทีนี้หากให้นึกถึงนักธุรกิจหนุ่มมากความสามารถแถวหน้าของเมืองไทย เชื่อว่าชื่อของ เชน ธนา ภูโชคอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามอง หลังปลุกปั้นแบรนด์ “อมาโด้” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในหมวดสุขภาพและความงาม จนเติบโตในเส้นทางธรุกิจและประสบความสำเร็จมูลค่าหลักพันล้านบาท จากเคยมีหนี้ กว่าจะมาถึงวันนี้ เขาต้องผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้าง รวมถึงมีวิธีการบริหารงานและดูแลลูกค้าอย่างไร ให้ได้เข้าไปอยู่ในใจของใครหลาย ๆ คน เราไปหาคำตอบกันค่ะ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ณ วันนี้

ผลิตภัณฑ์อมาโด้ล่าสุด กับพรีเซ็นเตอร์เขย่าวงการ

ผลิตภัณฑ์ของอมาโด้

มีคอลลาเจน 2 ตัว ตัวแรกกระป๋องสีทอง (Colligi Collagen) จะมี Collagen Tripeptide Type II ช่วยเรื่องน้ำในข้อต่อ แล้วก็มีคอลลาเจนสีแดง (H-Collagen) ตัวนี้ผลิตที่เกาหลี เน้นเรื่องผิว ต่อมาเป็นคอลลาเจนแบบเม็ด (Amado Cerigi) ตัวนี้จะเป็นวิตามินเจาะจงเรื่องผิว เป็นแบบเม็ดตอก ตรงนี้ก็เป็นเหมือนความภูมิใจ เราไม่ใช้แคปซูล เพราะแคปซูลมีผลวิจัยในทางขาลง ตัวนี้เราสามารถเอาผงมาเขย่าแล้วตอกเม็ดได้เลย



แล้วก็จะมีนำเข้าจากเกาหลี 2 ตัว เป็นวิตามินซีละลายน้ำ (Amado Ben-C และ Amado Kane Z) กับคอลลาเจนละลายน้ำ (Amado P- Collagen Tripeptide Plus C) มีตัวใหม่ 2 ตัว คือ เห็ดหลินจือสกัด (AMADO B-Linz) และตัวที่เสริมภูมิแพ้ มีเบต้า-กลูแคน ช่วยคนที่เป็นภูมิแพ้ หลับสบาย น้ำมูกไหลน้อยลง (Amado Immu)

พรีเซ็นเตอร์ระดับโลก “ฮยอน บิน” กับ H-Collagen

สมัยก่อนผมเคยบริหารคลินิก ก็จะเข้าใจว่าการเลือกพรีเซ็นเตอร์ ถ้าคนที่เขาจริงใจ เขาก็จะเปิดใจ ขอย้อนไปช่วงยุคคุณใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ หนึ่งในปัจจัยช่วงปี 2561ที่เราวางแผน last dance ตอนนั้นเราจะทุ่มเงินที่เหลือนิด ๆ ดึงพรีเซ็นเตอร์เข้ามา กับเปลี่ยนจากกระป๋องสีขาวเป็นสีทอง แล้วเพิ่ม Collagen Type II ตอนไปทาบทามคุณใบเฟิร์นเป็นความท้าทายมาก เพราะเขาไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ต้อง intake (การนำผลิตภัณฑ์เข้าปาก) แต่โชคดีที่ผู้กำกับละครใบไม้ที่ปลิดปลิวเป็นผู้กำกับ MV เพลงใจเกเรของ Nice to meet You ก็เลยลองให้พี่ผู้กำกับไปคุยกับคุณใบเฟิร์น เขาก็เลยส่งผู้จัดการมาคุย มีการทดลองสินค้ากันอยู่ประมาณครึ่งปี จนแฮปปี้ เราก็เลยคิดว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้



ทีนี้ปีหน้ามีแพลนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ต้องมองภาพกว้างไว้ ก็เลยมองว่าถ้าจะหาพรีเซ็นเตอร์ต่างประเทศจะเป็นใคร ตอนนั้นซีรีย์ Crash Landing on You กำลังออนแอร์ คิดขำ ๆ ว่าถ้าดีลคุณฮยอน บินได้ล่ะ จะเป็นอย่างไร ก็เหมือนเดจาวูช่วงคุณใบเฟิร์น ลองติดต่อไป ทางเขาบอกว่าถ้าผลิตที่เกาหลีเขาไม่ติด ตัวเขาเองก็ไม่เคยรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเลย แล้วเป็นความโชคดีอีกอย่างที่อมาโด้ทำสูตรเอง เรามีทีม R&D (Research and Development) พอเราได้สูตรเรียบร้อย ก็ส่งให้คุณฮยอน บิน ซึ่งภรรยาเป็นคนติดต่อ แล้วเขากินจริง ๆ