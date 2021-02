ครั้งแรกในไทย ! Mister Cartoon กับผลงานศิลปะบนขวดโซดาสิงห์

และล่าสุดที่ทำเอาแฟน ๆ ชาวไทยถึงกับตั้งตารอก็คือ การออกแบบลวดลายสุดซ่าลงบนขวดโซดาสิงห์ ภายใต้แคมเปญ Singha Soda Water X Mister Cartoon “My Faith Will Never Fade ซ่าตัวจริง..ไม่มีวันจาง” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กับการจับมือระหว่างแบรนด์เครื่องดื่มสัญชาติไทย ที่อยู่กับคนไทยมานานกว่า 80 ปี อย่างโซดาสิงห์ และศิลปินสักระดับโลกอย่าง Mister Cartoon ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุด 90s จนถึงทุกวันนี้ นับว่าเป็น “ตัวจริง” ของคนที่มีความซ่าในหัวใจ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหน แต่ “ความซ่า” ไม่เคยจางไป นั่นเอง