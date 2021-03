my จัดโปรฯ ลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 50% นาน 1 ปี

ส่องโปรฯ สำหรับมนุษย์เงินเดือน เพียงย้ายค่ายมา my แบบรายเดือน หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 50% นาน 1 ปี

COVID-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก และเริ่มส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ คน ในขณะที่รายได้หยุดชะงักหรือหายไป แต่รายจ่ายยังมาสม่ำเสมอ ทั้งค่าผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ค่าเดินทาง และอื่น ๆ การลดภาระทางการเงินจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้บ้าง ซึ่งการมองแพ็กเกจรายเดือนของโทรศัพท์ที่ถูกลงกว่าเดิม ถือเป็นค่าใช้จ่ายลำดับต้น ๆ ที่สามารถทำได้ในทันที



ในวันนี้เราจึงอยากจะขอพาไปทำความรู้จักกับแพ็กเกจสุดคุ้มจาก my โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า NT ที่ได้จัดแพ็กเกจให้เหมาะกับทั้งคนชอบเล่นเน็ตและโทร คนเน้นเน็ตเพียงอย่างเดียว หรือจะใช้งานเพื่อ Work from Home ก็ดี พร้อมโปรโมชั่นย้ายค่ายมา my หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ก็รับส่วนลดค่าบริการรายเดือนสูงสุด 50% นาน 1 ปี และยังมีสิทธิพิเศษแอปพลิเคชันฟังเพลงเสริมมาให้ด้วย ใครอยากมีเงินเหลือ ๆ ลองดูเป็นทางเลือกได้ ว่าแต่จะมีโปรโมชั่นไหนโดนใจบ้างมาดูกันเลย