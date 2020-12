ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงขับร้องเพลง มอบของขวัญคริสต์มาส & ปีใหม่ ให้ชาวไทย

วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์ภาพถ่ายลงบนอินสตาแกรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส พร้อมข้อความระบุว่า "สวัสดีวันอาทิตย์ A Day of Rest ผ่านคริสต์มาสไปหมาด ๆ เลยขอแชร์โมเมนต์กับคุณลุงซานต้าต่อซักหน่อย เพราะคุณลุงซานต้าตัวนี้อยู่กับดิฉันมาตั้งหลายปีมาแล้ว ทุกคริสต์มาสก็ให้แกมายืนเป่าแซกโซโฟนให้เราฟังหน้าบ้าน พอมาปีนี้แกแก่มากจนยืนเกือบไม่ไหวแล้ว ต้องเอาเทปพันขาไว้ แต่ก็ยังเล่น saxophone ให้เราฟังได้"

สำหรับช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ได้พระราชทานพรและทรงขับร้องเพลง "We Wish You a Merry Christmas and Happy New Year" มอบเป็นของขวัญให้ประชาชนชาวไทยด้วย





อนึ่ง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ยังทรงโพสต์ภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปมู่หลานที่งานเทศกาลดอกไม้เชียงรายด้วย โดยระบุข้อความว่า "ภาพชุดนี้ดิฉันไปงานเทศกาลดอกไม้ริมกกที่เชียงรายในวันคริสต์มาสพอดี และอย่างปีก่อนดิฉันก็มีการเขียนรูปที่ริมแม่น้ำตาม theme ดอกไม้กับสายน้ำ แต่เขียนรูปคน (ตุ๊กตา) ทุกครั้งเลย ปีนี้ก็เขียนรูปมู่หลานเป็น self portrait #งานเทศกาลดอกไม้เชียงราย #ลุงซานต้า #เพราะเราเป็นกำลังใจให้กัน #ไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย"