เผยชื่อเศรษฐีอันดับ 1 ของเอเชียคนใหม่ รวยจากการขายน้ำ พบจบแค่ประถม-เคยทำงานก่อสร้าง

ภาพจาก ภาพจาก pearvideo

จง ส่านส่าน (Zhong Shanshan) นักธุรกิจจีน วัย 66 ปี ราชาธุรกิจน้ำดื่ม Nongfu Spring เพิ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่รวยสุดในเอเชีย และร่ำรวยเป็นอันดับที่ 6 ของโลก หลังจากที่มูลค่าทรัพย์สินของเขาพุ่งทะยานขึ้นอีก 1.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.04 แสนล้านบาท) ตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ปีนี้ จนมีความมั่งคั่งรวมถึง 9.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.74 ล้านล้านบาท) ในวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ตามรายงานที่อ้างอิงจากดัชนีมหาเศรษฐีของบลูมเบิร์ก (Bloomberg Billionaires Index)



ภาพจาก ภาพจาก pearvideo

- จง ส่านส่าน วัย 66 ปี เป็นประธานบริษัทน้ำดื่ม Nongfu Spring Co. ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในจีน



ภาพจาก Freer / Shutterstock.com ภาพจาก Freer / Shutterstock.com

- สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่รวยสุดในเอเชีย เป็นผลจากความมั่งคั่งและรายได้จากบริษัทของเขา โดย Nongfu Spring Co. เพิ่งเปิดตัวเข้าสู่ตลาดหุ้นในเดือนกันยายน 2563 แต่พบว่ามูลค่าหุ้นพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว แถมยังเติบโตขึ้น 18% ภายใน 2 วันทำการแรกของปีนี้

วันที่ 6 มกราคม 2564 เว็บไซต์ Bloomberg รายงานว่าสำหรับ จง ส่านส่าน ประธานบริษัทน้ำดื่ม Nongfu Spring Co. นับเป็นชาวจีนคนที่ 2 ซึ่งก้าวเข้าสู่ทำเนียบ 10 อันดับบุคคลที่รวยสุดในโลก ของ Bloomberg Billionaires Index หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี 2558 หวัง เจียนหลิน (Wang Jianlin) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชาวจีน เคยขึ้นมาอยู่ในอันดับ 8- นอกจากนี้เขายังเป็นประธานบริษัท Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise ผู้ผลิตวัคซีนและชุดทดสอบไวรัสตับอักเสบ ซึ่งสร้างรายได้ถึง 1.2 พันล้านหยวน (ราว 5.56 พันล้านบาท) ในปี 2562- จง ส่านส่าน เกิดในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน เขาต้องดรอปเรียนจากโรงเรียนประถม ระหว่างช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมในจีน- ก่อนที่ จง ส่านส่าน จะกลายเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ เขาเคยผ่านการทำงานในหลายอาชีพ นับตั้งแต่การเป็นคนงานก่อสร้าง นักข่าว หรือแม้แต่นายหน้าขายเครื่องดื่ม ก่อนจะเริ่มธุรกิจของเขาเอง- จง ส่านส่าน ก่อตั้งบริษัท Nongfu Spring Co. ในปี 2539 ซึ่งธุรกิจนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทั่งกลายมาเป็นบริษัทเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของจีน เคยทำเงินได้ 2.4 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.11 แสนล้านบาท) ในปี 2562- จง ส่านส่าน เป็นที่รู้จักในชื่อ "หมาป่าเดียวดาย" จากการที่เขาปลีกตัวห่างจากแวดวงสังคม เครือข่ายธุรกิจใหญ่ ๆ ตลอดจนเครือข่ายการเมือง- ความสำเร็จของ จง ส่านส่าน ยังมีส่วนช่วยให้ญาติของเขา 4 คน กลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยเช่นกัน เริ่มจากน้องสาวของเขา จง เสียวเสี่ยว (Zhong Xiaoxiao) กับพี่น้อง 3 คนของภรรยา ที่ทั้งหมดต่างถือหุ้นใน Nongfu Spring Co. คนละ 1.4% ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.89 หมื่นล้านบาท)ขอบคุณข้อมูลจาก Bloomberg