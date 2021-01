Yael Shelbia นางแบบอิสราเอล สาวสวยสุดในโลก 2020 ชีวิตหนัก โดนบูลลี่ยับ คุกคามทางออนไลน์ แค่เพราะใบหน้างดงาม ซ้ำยังโดนคุกคามทางเพศ

ยาเอล เชลเบีย (Yael Shelbia) นักแสดงและนางแบบสาวชาวอิสราเอล วัย 19 ปี เจ้าของตำแหน่ง ผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกปี 2020 โดย TC Candler ตกเป็นเหยื่อโจมตีและคุกคามทางออนไลน์ แค่เพราะความงาม ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เว็บไซต์ เดอะซัน รายงานว่านักแสดงและนางแบบสาวชาวอิสราเอล วัย 19 ปี เจ้าของตำแหน่ง ผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกปี 2020 โดย TC Candler ตกเป็นเหยื่อโจมตีและคุกคามทางออนไลน์ แค่เพราะความงาม ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำอะไรผิด

"ฉันยอมรับว่าตื่นเต้นและปลื้มใจมากจริง ๆ ค่ะ ฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกฉัน เพราะฉันคิดว่าความงามเป็นเรื่องของปัจเจก และผู้หญิงทุกคนต่างสวยในแบบตนเองทั้งสิ้น"

ยาเอล เปิดเผยว่า ตอนที่รู้ตัวว่าได้อันดับ 1 จาก 100 Most Beautiful Faces of the Year ยอมรับว่ารู้สึกตกใจ ปลาบปลื้มและตื้นตันมาก เพราะไม่เคยเข้าร่วมประกวดอะไรแบบนี้มาก่อน และไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าถูกเลือก