ไวรัลทั่วโลก บ่าว-สาวเมียนมา ต้านรัฐประหาร งานแต่งรอได้ แต่ทนนิ่งเฉยไม่ได้ !

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ NBC News ของสหรัฐอเมริกา รายงานสถานการณ์หลังจากกองทัพออกมาประกาศยึดอำนาจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลออกมาประท้วงต้านรัฐประหารเมียนมา ในหลาย ๆ เมืองใหญ่ ทั้งย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ พะสิม และเนปิดอว์ พร้อมชูสัญลักษณ์สามนิ้วและป้ายแสดงข้อความต้องการความยุติธรรมและประชาธิปไตยโดยประชาชนเมียนมาที่ออกมาประท้วงต่อต้านรัฐประหาร มีหลากหลายอาชีพ มีทั้งหมอ ข้าราชการ รวมไปถึงพระสงฆ์ หรือแม้กระทั่งคู่รักที่กำลังจะแต่งงานก็พากันสวมชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมาร่วมเดินขบวนประท้วงด้วยที่เมืองย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์





โดยภาพของคู่บ่าวสาวดังกล่าว ถูกนำมาเผยแพร่และแชร์ต่อกันในโซเชียลมีเดียจนเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว โดยทั้งสองชูสามนิ้วแสดงออกทางสัญลักษณ์ พร้อมกับป้ายที่มีข้อความระบุว่า "Our wedding can wait but not this movement ! (งานแต่งเรารอได้ แต่การเคลื่อนไหวนี้รอไม่ได้)"

ขณะที่รายงานอ้างอิงจากรอยเตอร์ส ระบุว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำลังรักษาความปลอดภัยและชุดปราบจลาจลของเมียนมาได้ใช้รถน้ำและกระสุนยางยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงในเมืองย่างกุ้งและเนปิดอว์ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ขณะที่ล่าสุด ได้มีประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ 20.00-04.00 น. สั่งห้ามชุมนุมตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปทั่วประเทศ



