โอละพ่อ ! เพจดังร่วมเคลียร์ดราม่า รองเท้าตราครุฑ ลายธงชาติไทย อาจเป็นเรื่องเข้าใจผิด

ล่าสุดวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก CURATORS ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กด้านรองเท้าสนีกเกอร์ ได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ภาพรองเท้าลายประเทศไทยรูปพญาครุฑดังกล่าว เป็นของปลอม โดยรองเท้าในภาพ เป็นรองเท้าของปลอมจากประเทศจีน ที่นำทรงรองเท้าของ Nike Air Jordan 13 มาใช้เป็นโมเดล และพยายามหยิบเอกลักษณ์ของไทยต่าง ๆ มาใส่ โดยในรูปจะมีเขียน "The name can be customize" หรือการให้คนซื้อสามารถแก้ไขเป็นชื่อตนเองได้