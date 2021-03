ไวรัลสนั่นโซเชียล โมเมนต์นักบาสทำกรรมการสาวเสียอาการ จีบอ๊ะเปล่า แบบนี้ !

เปิดคลิปไวรัล นักบาส NBA ทำให้กรรมการหญิงถึงกับยิ้มเขินเสียอาการ จนชาวเน็ตแห่แซวสนั่น จีบเธอรีเปล่าาา



ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ระหว่าง Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers นัดล่าสุด จบลงที่เจ้าบ้านเปิดสนาม American Airlines Center ในเมืองแดลลัส รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ 105 - 89



เกมนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ใช่เป็นเพราะการสแลมดังค์ หรือชู้ตสวย ๆ แต่เป็นโมเมนต์ระหว่างผู้เล่นกับกรรมการสาว และมันไวรัลอย่างมาก ได้ใจชาวเน็ตไปทั้งโซเชียล



โดยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เว็บไซต์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสซิเนสไทม์ส รายงานว่า โมเมนต์ดังกล่าวคือตอนที่ ลูก้า ดอนชิซ (Luka Doncic) พอยต์การ์ด ชาวสโลวีเนีย วัย 22 ปี ขวัญใจของทีม The Mavs พูดคุยสั้น ๆ กับ แอชลีย์ กรรมการเอ็นบีเอ



จังหวะนั้น ลูก้าหันหลังให้กับกล้อง แต่เขาได้พูดบางอย่างกับกรรมการ บอกว่ามีการฟาวล์ (foul) เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เธองุนงง ถามกลับไปว่า ฟาวล์อะไร ฟาวล์ตอนไหน เพราะเธอไม่เห็นการผิดกติกา แต่ในวินาทีถัดมา เธอก็ยิ้มกรุ้มกริ่มพร้อมมองบนเล็ก ๆ ในขณะที่นักบาสหนุ่มยิ้มจากไป



แฟนบาสตาไวคนหนึ่งได้ถ่ายคลิปชอตนี้เอาไว้และโพสต์แชร์ลงบนทวิตเตอร์ซึ่งมียอดวิวเกือบ 4 ล้านครั้ง ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบว่าลูก้าคือ เพลย์เยอร์ (player) หรือพ่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่แท้จริง เขาหยอดลูกจีบกรรมการคนสวยแน่นอน ไม่งั้นเธอคงไม่เสียอาการแบบนั้น



ชาวเน็ตต่างคาดเดากันไปต่าง ๆ นานาว่าลูก้าพูดอะไรกับแอชลีย์ โดยส่วนใหญ่เคาะอย่างมั่นใจว่าเขาน่าจะเล่นมุกเสี่ยว foul in love with you ซึ่งล้อประโยค fall in love with you ที่แปลว่า ตกหลุมรักคุณเข้าแล้ว ทำให้เธอถึงกับเขิลลล



ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร จะเป็นการจีบ ยิงมุกเสี่ยว หรืออะไรก็ตาม แต่มันคงเป็นคำพูดอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอสาวยิ้มได้ในเวลาเครียด ๆ ซึ่งชอตนี้ สวยพี่สวย ชนะใจคนดูจริง ๆ



ขอบคุณข้อมูลจาก International Business Times