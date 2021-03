บีบหัวใจ.. ผู้ชุมนุมชาวเมียนมา ถูกทหารยิง-ลากตัวเข้ากองไฟ เผาร่างทั้งเป็น

ภาพสิ่งกีดขวางของผู้ประท้วงถูกเผาที่มัณฑะเลย์

ภาพจาก AFP PHOTO / ANONYMOUS SOURCE



นับเป็นอีกเรื่องราวชวนสลดใจ จากเหตุการณ์ชุมนุมในประเทศเมียนมา เมื่อล่าสุด (28 มีนาคม 2564) Myanmar Now รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา กองกำลังทหารเมียนมา เปิดฉากยิงประชาชนที่เมืองเอามเยตาซัน ในมณฑลมัณฑะเลย์ ซึ่งหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายคือชายนามว่า Aye Ko



อนึ่งมีรายงานว่ามีประชาชนอย่างน้อย 114 ราย รวมถึงเด็กหญิงอายุ 13 ปี ถูกสังหารจากการปราบปรามประชาชนของกองทัพเมียนมาในวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นวันที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่การชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ Aye Ko คุณพ่อลูก 4 วัย 40 ปี ถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าอก ก่อนจะถูกทหารเข้าจับกุมระหว่างที่ได้รับบาดเจ็บ แล้วลากร่างของเขาไปไว้บนกองยางรถยนต์ที่กำลังลุกไหม้เพื่อนบ้านบอกกับ Myanmar Now ว่า ได้ยินเสียงเขาตะโกนร้อง "แม่ครับ ช่วยลูกด้วย" (หลังจากร่างถูกลากเข้ากองไฟ) แต่เนื่องจากระหว่างนั้นยังคงมีเสียงปืนจากทหารดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พวกเขาไม่สามารถออกจากบ้านไปช่วย Aye Ko ได้ก่อนการเสียชีวิตของ Aye Ko หนึ่งในการ์ดอาสาเผยว่ามีกลุ่มชายไม่ทราบสังกัดเข้ามาจุดไฟเผายางรถยนต์ที่ประชาชนนำมาสร้างเป็นแนวป้องกันจากทหาร ก่อนที่ทหารจะเข้าจู่โจมและเปิดฉากยิงสำนักข่าว Myanmar Now ยังได้เผยภาพถ่ายเถ้ากระดูกและชิ้นส่วนหัวกะโหลกที่อยู่ในกองเถ้าถ่าน โดยระบุว่าเป็นซากศพของ Aye Ko ซึ่งเสียชีวิตภายในกองเพลิงจากเหตุดังกล่าวด้วยขอบคุณข้อมูลจาก Myanmar Now