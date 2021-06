สะเทือนหนัก ! คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เมินไม่กินโค้ก ทำ Coca-Cola สูญ 1.24 แสนล้าน

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ เมินไม่กินโค้ก ขณะแถลงข่าวหลังเกม ทำ Coca-Cola หุ้นดิ่ง เสียหายหลักแสนล้าน



วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เดอะการ์เดี้ยน รายงานว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ (Cristiano Ronaldo) นักเตะซูเปอร์สตาร์ วัย 36 ปี กัปตันทีมชาติโปรตุเกส ทำให้มูลค่าทางการตลาดของ โคลา โคล่า (Coca-Cola) หรือ โค้ก (Coke) ตกฮวบไปหลักแสนล้านบาท แค่เพราะการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ และคำพูดประโยคเดียว



โมเมนต์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ยอดดาวเตะยูเวนตุส นั่งให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกม ที่ โปรตุเกส เอาชนะ ฮังการี ไป 3-0 ในศึกการแข่งขัน Euro 2020 ซึ่งเจ้าตัวยิงไป 2 ลูก



ตอนที่โรนัลโด้นั่งลง ด้านหน้ามีขวดน้ำเปล่า 1 ขวด และขวดโค้ก 2 ขวด เขาได้หยิบขวดโค้กเลื่อนไปวางไกล ๆ แล้วยกขวดน้ำเปล่าขึ้นมา พร้อมกับพูดว่า “ดื่มน้ำ !”



มันดูเหมือนไม่มีอะไร แต่บุคคลทรงอิทธิพลระดับนี้ทำอะไรย่อมมีอิมแพคตามมา และนับว่าหนักพอสมควรเลยทีเดียว



รายงานระบุว่า การที่โรนัลโด้ไม่กินโค้ก ส่งผลให้หุ้นของ Coca-Cola ตกลงไป 1.6 เปอร์เซ็นต์ จากราคาหุ้น 56.10 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,748.10) ตกไปอยู่ที่ 55.22 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,720.68 บาท) แทบจะในทันทีที่โรนัลโด้ทำแบบนั้น



นอกจากนี้แล้ว มูลค่าการตลาดของ Coca-Cola ยังตกฮวบจาก 2.42 แสนล้านดอลลาร์ หรือราว 7.539 ล้านล้านบาท ไปอยู่ที่ 2.38 แสนล้านดอลลาร์ หรือ 7.415 ล้านล้านบาท เรียกได้ว่าสูญเสียไป 4 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 1.24 แสนล้านบาท เสียทีเดียว



ทางด้านโฆษกของฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป (The UEFA European Football Championship) หรือ ยูโร เปิดเผยว่า ในการแถลงข่าว ทีมงานจะจัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้นักฟุตบอลทุกคนเหมือนกัน คือ น้ำเปล่า 1 ขวด และ Coke Zero สูตรไม่มีน้ำตาล 2 ขวด



ขณะที่ Coca-Cola สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของ EURO 2020 ก็ได้ออกมากล่าวว่า ทุกคนมีความชื่นชอบเครื่องดื่มแตกต่างกันออกไป ต่างคนต่างก็มีรสนิยมและความต้องการต่างกันด้วยเช่นกัน





ขอบคุณข้อมูลจาก

The Guardian