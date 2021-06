ท่านทูตสวีเดน โดนแล้ว สอบผ่านใบขับขี่ไทย ชาวเน็ตเลยพาประเดิมเที่ยวทิพย์ แจ่มเกิ๊น !

ล่าสุด วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ชาวเน็ตต่างร่วมสนุกร่วมคอมเมนต์กันมากมาย ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แถมช่วยปักหมุดเส้นทางการขับรถไปเที่ยวแต่ละจังหวัดอีกด้วย และที่เรียกรอยยิ้มอย่างมาก คือการนำภาพของท่านทูตตัดต่อเป็นภาพกำลังขับรถยนต์ และนำไปลงตามสถานที่ชื่อดังต่าง ๆ อาทิ ตลาดร่มหุบ จ.สมุทรสงคราม, ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ชมเมืองเก่าแก่ที่อยุธยา, ขับรถขึ้นดอย, เที่ยวทะเล, เที่ยวภูเก็ต และอีกมากมาย

โดยทางเพจสถานทูตสวีเดน ก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณและชื่นชมในความน่ารักของคนไทย ที่หารูปสวย ๆ หลายแห่งในประเทศไทยส่งมาเป็นแรงบันดาลใจ แถมยังพาท่านทูตเที่ยวทิพย์อีกด้วย ได้ทั้งรอยยิ้มและการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามของทั้ง 2 ประเทศ

ภายหลังจากเพจ สถานทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย เผยภาพท่านทูต Jon Åström หรือชื่อตามตำแหน่งคือ H.E. Mr. Jon Åström Gröndahl เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของประเทศไทยผ่านเป็นที่เรียบร้อย ก็อยากให้ทุกคนช่วยแนะนำว่าหลังจาก โควิด 19 แล้ว ท่านทูตควรเดินทางไปเที่ยวที่ไหนดีเนื่องจากท่านทูตมาประจำการที่ไทย ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายน 2563 และได้กักตัวอยู่ในสถานกักตัว 14 วัน หลังจากนั้นก็น่าเสียดายที่ท่านทูตไม่ได้เดินทางไปไหนในประเทศไทยมากนัก เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 จึงขอให้ช่วยแนะนำสถานที่เด็ด ๆ ของแต่ละจังหวัดให้ด้วยนั้นขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Embassy of Sweden in Bangkok