เพจดนตรีไว้อาลัย ประกายฟ้า ยูทูบเบอร์ นักร้องอิสระ เป็นคนเต็มไปด้วยพลังบวก ทำคลิปให้กำลังใจผู้คนช่วงโควิดระบาด พยายามทำหลายอย่างเพื่อปรับตัวแล้ว









พบว่าจากโพสต์สุดท้าย ซึ่งเธอได้ลงไว้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงโควิดระบาด รอบ 2 ประกายฟ้า ได้ทำคลิปให้กำลังใจผู้คนในชื่อ "ใครตกงาน ช่วงโควิด ยกมือขึ้น" เล่าประสบการณ์ของเธอที่เป็นนักร้องอาชีพ แต่ตกงานมาแล้ว 2 เดือน งานทุกงานโดนยกเลิกหมด จนรายได้เป็นศูนย์ โดยเป็นนักดนตรีมา 9 ปี แล้วจากที่ปกติทำงานทุกวัน มีอีเวนต์ทุกเดือน จนตอนแรกมั่นใจว่าจะทำอาชีพนี้ได้อีกยาวนาน แต่จนกระทั่งมาเจอโควิดที่ทำให้ต้องตกงานแบบนี้



พอไม่มีงานก็พยายามหาทางที่จะอยู่รอดให้ได้ ช่วงแรกก็ยังสบายดีได้อยู่บ้าน แต่พออยู่ไปนาน ๆ ก็เริ่มท้อแท้ จึงมองหาอาชีพอื่น ๆ ที่พอจะทำเงินได้ ช่วงหนึ่งทำงานเป็นดีเจออนไลน์ให้คนอื่นได้เข้ามาดูแล้วมีรอยยิ้ม ทำให้เข้าใจว่าการเป็นผู้ให้นั้นมีความสุขแค่ไหน จากนั้นจึงแต่งเพลง Work From Home (Heart From Me) และลองทำรายการกึ่งพอดแคสต์เพื่อให้คนที่อยู่บ้านไม่ต้องเหงา รวมทั้งได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ในวงการดนตรีที่ได้ร่วมแจมทำเพลงด้วยกันในออนไลน์

"เราเชื่อว่า ทุกวิกฤต มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ แค่เรา เปิดใจ และมองความเป็นจริงมากขึ้น ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะ"



































เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 หลังข่าวเศร้าที่ ประกายฟ้า ได้เสียชีวิตลง มีหลายเพจเกี่ยวกับดนตรีออกมาแสดงความเสียใจ โดยยืนยันว่าช่วงที่ผ่านมา ประกายฟ้า เป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกมาก ๆ แต่จากผลกระทบจากการปิดธุรกิจกลางคืนทำให้ไม่มีรายได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดนปิดนานสุด ปลดล็อกช้าสุด และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับชดเชยเยียวยาเมื่อทำไปสักพักก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีคือได้รับการติดต่องานไปออกอีเวนต์เมื่อสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ยังพบว่าเธอยังหาช่องทางเพิ่มรายได้ด้วยการทำขนม ทำให้รู้สึกว่ามีอะไรที่เราทำได้มากกว่าการร้องเพลง เราอาจจะพบสิ่งอื่น ๆ ที่ทำได้ดีถ้าเราเปิดใจ รู้ว่าช่วงนี้หลายคนกำลังเศร้า ท้อแท้ แต่เชื่อว่าเราจะผ่านไปด้วยกันได้ วันหนึ่งเราจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง เธอขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนรักษาตัวดี ๆ และไว้เจอกันในวันที่ทุกอย่างเป็นใจขณะที่ในอิสตาแกรมของประกายฟ้าได้โพสต์ภาพล่าสุดในวันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นภาพท้องฟ้าหลาย ๆ ภาพรวมกัน พร้อมลงรูปนาฬิกาทราย โดยไม่มีการระบุข้อความใด ซึ่งพบว่าขณะนี้ได้มีเพื่อน ๆ และผู้ที่ติดตามเธอเข้าไปแสดงความอาลัยกั ขอให้เธอหมดความทุกข์ใจ หลับให้สบาย