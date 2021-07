แฉภาพ จนท. บุกปลดป้ายหนุนวัคซีน mRNA ให้แพทย์ด่านหน้า - จาตุรนต์ ซัด มีสิทธิ์อะไร

ทั้งนี้ทางเพจ ระบุว่า เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และตำรวจผู้รับผิดชอบในพื้นที่ บุกปลด..ปลดความจริง ไม่ใช่สิ ต้องเรียกปล้นทรัพย์ แม้แต่การเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุข เป็นพลเมืองที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐอย่างเหมาะสม ก็กลายเป็นการบั่นทอนความมั่นคง ช่างเปราะบางเสียจริง ชีวิตหมอ พยาบาล ประชาชน ช่างไม่มีความหมายเลย คุณกลัวอะไร กลัวความจริง กลัวความผิดถูกประจาน หรือกลัวใครไม่พอใจ





โดยป้ายที่ติดมีอยู่ 2 ป้ายเขียนไว้ว่า ไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อันเป็นผลจากการบริหารและจัดซื้อวัคซีนผิดพลาด ล่าช้า ของรัฐบาล และ ศบค. #ปลดล็อคSelf-test kit #หมอไม่ทน ไม่ควรมีใครต้องรอคอยอย่างสิ้นหวังขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกฝ่าย ท่านทำงานเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาชีวิตของประชาชน ประชาชนจะอยู่เคียงข้างและปกป้องท่าน #สนับสนุนวัคซีน mRNA สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า #วัคซีน mRNA ต้องเป็นวัคซีนหลักร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น ๆ #mRNA vaccines must be free for allจากโพสต์ดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และมีการแชร์ต่อ ๆ กันจำนวนมาก และล่าสุด (16 กรกฎาคม 2564) นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาร่วมวิจารณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ด้วย โดยได้แชร์ภาพดังกล่าวลงใน ทวิตเตอร์ @chaturon พร้อมระบุว่า