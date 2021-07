เจ้าหญิงมาเรีย-โอลิมเปีย แห่งกรีซ นางแบบสาวสวยสูงศักดิ์ เจ้าหญิงแฟชั่นของจริง

ภาพจาก Instagram olympiagreece ภาพจาก Instagram olympiagreece

เจ้าหญิงมาเรีย-โอลิมเปียแห่งกรีซ (Princess Maria-Olympia of Greece) ปัจจุบันมีพระชันษา 24 ปี เป็นพระธิดาองค์เดียวในเจ้าชายเปาโลส มกุฎราชกุมารแห่งกรีซ และมารี-แชนทัล มิลเลอร์ พระชายา



แม้ว่าเจ้าหญิงโอลิมเปียจะตกเป็นที่วิจารณ์เป็นครั้งคราว เกี่ยวกับการเป็นสาวสังคมนักปาร์ตี้ และการใช้ชีวิตอู้ฟู่หรูหรา แต่ด้วยไลฟ์สไตล์การมีวิถีชีวิตแบบเจ้าหญิงยุคใหม่นี้ ทำให้พระองค์ทรงกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ มีผู้เข้าไปติดตามชื่นชมทางอินสตาแกรมส่วนตัวมากเกือบ 3 แสนฟอลโลเว่อร์ในขณะนี้















ขอบคุณข้อมูลจาก honey.nine.com.au





เจ้าหญิงโอลิมเปีย เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ พระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายแห่งกรีซ ทั้งนี้ เจ้าหญิงโอลิมเปีย ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราชวงศ์อังกฤษ โดยมีเจ้าฟ้าชายชาลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ เป็นพระบิดาทูลหัวแม้ว่า เจ้าหญิงโอลิมเปียจะประสูติที่ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แต่เพียงไม่นานก็ทรงย้ายไปพำนักอยู่ในกรุงลอนดอน ของอังกฤษ กับครอบครัว ทำให้เติบโตและใช้ชีวิตวัยเด็กส่วนใหญ่ที่นั่น และทรงเข้าโรงเรียนประจำที่โรงเรียนวินด์เซอร์แลนด์กระทั่งในปี 2558 เจ้าหญิงโอลิมเปีย ทรงย้ายกลับมาอยู่ที่นิวยอร์ก ทรงเข้าเรียนการถ่ายภาพที่สถาบัน Parsons School of Design ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านการตลาดแฟชั่น จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนอกจากเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์กรีซแล้วนั้น เจ้าหญิงโอลิมเปียยังทรงเป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบสาวผู้สูงศักดิ์ มีสิริโฉมอันงดงามเป็นที่จับตา และมีวิธีชีวิตสุดเริดหรูหรา จนกลายผู้ทรงอิทธิพลทางด้านแฟชั่นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เจ้าหญิงเจ้าหญิงโอลิมเปีย ทรงให้สัมภาษณ์เปิดใจเกี่ยวการใช้ชีวิตอย่างอิสระของพระองค์ ในขณะเดียวกันก็ยังทรงร่วมปฏิบัติกิจหน้าที่ของราชวงศ์ รวมทั้งทรงออกงานกับสมาชิกราชวงศ์ต่าง ๆ อยู่ด้วยเจ้าหญิงโอลิมเปีย เผยนอกจากนี้ เจ้าหญิงโอลิมเปีย ยังทรงเผยเรื่องราวที่คิดว่าเป็นเรื่องแปลกนั่นก็คือ คำว่า แห่งกรีซ (of Greece) ไม่ใช่แค่ฐานันดรศักดิ์ต่อท้าย แต่เป็นนามสกุลจริง ๆ ของพระองค์ในอินสตาแกรมของเจ้าหญิงโอลิมเปีย พระองค์มักทรงโพสต์ภาพในลุคแฟชั่นต่าง ๆ รวมทั้งชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ พระองค์เป็นทั้งนางแบบและทรงได้รับเชิญให้ไปร่วมงานกับแฟชั่นเฮ้าส์ชื่อดังของโลกหลายแห่ง เช่น Dolce and Gabbana และ Michael Korsนอกจากเป็นตัวแม่ในวงการแฟชั่นแล้ว เจ้าหญิงโอลิมเปียยังทรงเรียกได้ว่าเป็นเซเลบริตี้ตัวแม่ ทรงมีพระสหายเป็นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย อาทิ ป๊อปปี้ เดอเลวีญ, ปาริส ฮิลตัน และ นิกกี้ ฮิลตัน ที่ไปร่วมปาร์ตี้วันเกิดสุดหรูหราไฮโซที่คฤหาสน์ในคอตส์โวลส์ ในสหราชอาณาจักร