หนุ่ม กรรชัย ถาม สนธิญา ร้อง ญาญ่า พูดเรื่องวัคซีนผิดเหรอ เจอคำตอบถึงกับงง !?

ล่าสุดพี่ไปร้องอะไรมา ?

พี่ไม่สบายใจเรื่องนักแสดงออกมา Call Out ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการทำงานของรัฐบาล ?

ยกตัวอย่างเป็นเท็จตรงไหน ?

ขอรูปธรรมได้มั้ย กรณีอะไรที่ไม่สบายใจ คนดูจะได้เข้าใจว่าตรงนี้ไม่ควรพูด เพราะอะไรถึงไปร้อง เพราะ 20 รายชื่อที่ไปยื่น บางคนยังไม่เข้าใจว่าไปยื่นเพราะอะไร ?

ผิดเหรอ ?

ถามแทนเขานะ เขาไม่มีสิทธิ์เอ่ยหรือถามเหรอ เขาก็เป็นประชาชนคนนึงในประเทศไทย เสียภาษี ซื้อของก็เสีย 7% เขามีสิทธิ์จะพูด การทำงานของภาครัฐทำงานให้ประชาชน ประชาชนเลือกเข้ามา เขาไม่สบายใจเขามีสิทธิ์ถามมั้ย ?

20 คน ได้รายชื่อมา 11 คน คุณตั๊ก ศิริพร, นุ้ย เชิญยิ้ม, คิง ก่อนบ่าย, เอกชัย ศรีวิชัย, ญาญ่า อุรัสยา, หมาก ปริญ, มดดำ คชาภา, ปุ้ย พิมลวรรณ, เพชร กรุณพล, คิมเบอร์ลี่, ดนุภา ?

คุณญาญ่าแค่ออกมาบอกว่าขอให้รัฐบาลหาวัคซีน mRNA ให้ประชาชนฟรี ผิดเหรอ ?

แล้วไปร้องทำไม ?



ไม่งั้นต่อไปนี้ เราเบียดบังสิทธิเขาหรือเปล่า ?

พี่ก็บอกเขาสิ ไม่เห็นต้องไปหาตำรวจเลย ทำให้สังคมเกิดความตระหนัก ถึงขั้นบอกว่าเล่นไม้นี้ปิดหูปิดตาหรือเปล่า ปิดปากเขาหรือเปล่า ?

พี่เดชามองยังไง ?

ในมุมพี่มองยังไง ดาราออกมา Call Out ?

อยู่ในสายกับ เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ เป็นหนึ่งใน 20 คน รู้สึกยังไง ?

คุณสนธิญาบอกว่าเขาแค่ไม่สบายใจ ว่า Call Out ออกไปแล้วทำให้เกิดความสับสน ประเทศอื่น ๆ มองเราไม่ดี ?

พี่สนธิญาพูดเรื่องการด้อยค่าวัคซีน แต่คุณเพชรบอกว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่เขาจะพูดได้ เพราะคนที่เขารักได้สิ่งไม่ดี ?

อ่านได้เขียนได้ แต่พูดไม่ได้ ?

พี่คิดไปก่อนหรือเปล่า ?

20 คนโดน 20 คดี ต่างกรรมต่างวาระ ?

อยู่ในสายกับ คุณคิง ก่อนบ่าย ที่คุณสนธิญา Call Out รู้สึกยังไง ?

ขอพูดคำนึง ผมว่าการ Call Out มีหลาย ๆ รัฐบาลอยู่แล้ว รัฐบาลก่อนก็มีสิทธิ์ Call Out แต่ทำไมฤดูนี้ หน้านี้ออกมา Call Out ถึงมีประเด็น การ Call Out มีหลายยุคหลายรัฐบาล ?

อย่างนี้ผิดมั้ย ?

เป็นสิทธิแต่ละคนที่จะรู้สึกได้ ถ้าไม่พูดเรื่องวัคซีน การที่ดารานักร้อง ประชาชนออกมา Call Out อยากให้นายกฯ ลาออก ผิดมั้ย ?

มีคนบอกว่าพี่พยายามเตะตัดขา ไม่ให้เขาออกมา ?

ก็ไม่ให้โวยรัฐบาล ?

จากกรณีที่ นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร และอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึง ผบช.น. เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับ ดูแล ตรวจสอบดาราคนดังกว่า 20 ราย กรณีออกมา Call Out โดยระบุว่าไม่ตรงกับความเป็นจริง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักในสังคมผมก็ตะลึงเหมือนกัน ว่าทำไมเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ผมไม่ได้ไปแจ้งความนะ กราบเรียนในเบื้องต้น แต่ผมไปใช้สิทธิตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ผมไม่สบายใจที่มีหลายอย่างเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงทุกฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะนักร้อง แต่ที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ในนักร้อง ทุกฝ่ายถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำให้วุ่นวายมันหลายเรื่อง ที่สามารถมองได้ว่าเท็จหรือไม่เท็จ แต่กราบเรียนอีกครั้ง ที่ผมยื่นให้ตำรวจ เพื่อให้ตำรวจโปรดพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ผมไม่ได้แจ้งนะ ผมกราบเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอให้ท่านเห็นว่าถ้าเข้าข่ายทำให้เกิดความเสียหายอะไรก็ตาม ก็ขอให้ตักเตือนผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะ เช่น บางท่านโพสต์ว่าเราไม่เข้าร่วมโคแว็กซ์ เราไม่ใช่ประเทศร่ำรวย ไม่วางมัดจำไฟเซอร์ เพราะกลัวเสียเปล่า แต่เรามีเงินซื้อ SV ที่กันเชื้อตัวใหม่แทบไม่ได้ แต่ราคาแพง และยังเหลือเงินไปเครื่องบิน รถหุ้มเกราะเพื่อให้เพื่อนบ้านเกรงใจ อาวุธมันหอมหวานกว่าวัคซีนอะเนอะต้องวินิจฉัย ผมกราบเรียนไงว่าก็ร้องขอให้ตำรวจโปรดวินิจฉัยว่าการโพสต์อย่างนี้ กรณีที่บอกว่าวัคซีนมันไม่สามารถกันเชื้อได้จริงเท็จหรือไม่ มันส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบดารานักแสดงเหล่านี้เชื่อมั่นในวัคซีนเหล่านั้นมั้ยพี่น้องปวงชนชาวไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน เขามีสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดอ่านเขียนหรือถาม รัฐธรรมนูญมาตรา 4 บัญญัติไว้ชัดเจนว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่เกิดมาในประเทศไทย และเป็นไปตามกฎสหประชาชาติย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ประเด็นต่อมา ถ้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้าการโพสต์หรืออะไรก็ตามที่ไปละเมิดสิทธิ์ หรือทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม หรือชุมชน หรือเรื่องสุขภาพอะไรก็ตาม ตรงนั้นก็ต้องมีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน แต่ถามว่าเขามีสิทธิ์มั้ย มีสิทธิ์เป็นเอกสารที่มีโพสต์อยู่ทั่วไป ตามเฟซบุ๊ก ตามหนังสือ หรือตามสื่อสารมวลชนทั่วไปไม่ผิดนะแต่ขณะนี้รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว มีการเซ็นสัญญาแล้ว และในวันที่ 29 นี้ก็จะเข้ามาแล้วที่กราบเรียนครับ พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงกระบวนการตามกฎหมายด้วย ถามว่าญาญ่าผิดมั้ย ไม่ได้ผิด แต่ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลจริง ข้อมูลจริงคือรัฐบาลได้เซ็นสัญญาไปแล้ว 20 ล้านโดส และกำลังจะเข้ามา และฟรีด้วยตำรวจมีการเตือนอยู่เนือง ๆ ก่อนการชุมนุมทุกครั้ง รอง ผบช.น. บอกว่าการชุมนุมนี้ผิดกฎหมาย คนมาชุมนุมจะผิดกฎหมาย ทุกครั้ง แต่ก็มีการชุมนุมทุกครั้ง ตำรวจก็ดำเนินคดีทุกครั้ง เหมือนทางผม ที่ไปขอความกรุณาตำรวจว่าโปรดพิจารณาให้ผมหน่อย เป็นไปได้ช่วยตักเตือนเขาด้วยว่าถ้าสิ่งที่ก้าวล้ำไปก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องตัวบทกฎหมายที่จะดำเนินคดีกันดาราหรือ อินฟลูเอนเซอร์ต่าง ๆ ที่เขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น เขามีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้โดยสุจริต ฟัง ๆ จากที่คุณสนธิญาพูดมา ดูแล้วก็เป็นการใช้เสรีภาพ แต่สิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นมันไม่ตรงใจรัฐบาล ไม่ว่าจะเรื่องวัคซีน อย่างคุณสนธิญาบอกว่าเขาแสดงความคิดเห็นแล้วเกิดความวุ่นวาย ผมว่าทุกวันนี้มันก็วุ่นวายอยู่แล้ว บ้านเมืองไม่สงบเพราะการบริหารจัดการของรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ทุกวันนี้คนตายคาบ้าน คาถนน วัคซีนก็ยังไม่ได้พอคนไปเร่งรัดขอดูก็ไม่ให้ดู บางส่วนพอถึงเวลาไปฉีดวัคซีนก็เลื่อน ญาติผมเองก็เจอมา ฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิโดยสุจริตไม่น่าจะมีความผิด คุณสนธิญาเป็นคนเก่งนะ จริง ๆ แกใช้ความรู้ความสามารถไปตรวจสอบนายกฯ อนุทิน ดีกว่า ตรวจสอบประชาชนทำไม จะได้อะไรขึ้นมา ไปตรวจสอบประยุทธ์ รัฐมนตรีอนุทิน ทำงานยังไง บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ เอาเวลาไปตรวจสอบรัฐบาลทำได้ ไม่ผิดอะไรก็ตลกดี การออกมาพูดอะไรในประเทศนี้ ถ้าใช้สิทธิ์ใช้เสียงของรัฐธรรมนูญของไทยในการแสดงเสรีภาพในการพูดแล้วมันผิด ผมว่าประเทศมันมีปัญหาแล้วมันมีข้อความที่เป็นข้อความเท็จ หรือสร้างความเกลียดชัง ยั่วยุให้เกิดความกระด้างกระเดื่องมั้ย ถ้ายังไม่มีแล้วคุณตีตนไปก่อนไข้ การที่คุณออกมาแบบนี้ทำให้คนมีความเห็นต่างกันยิ่งเกิดความเกลียดชัง คนเสพข่าวด้านเดียวเข้าใจผิดไปต่าง ๆ นานา ถ้าคุณบอกว่าขับรถออกไปตามถนนแล้วจะชนคนตาย คุณก็ไม่ต้องขับรถตลอดชีวิตเหรอ ทั้งที่มันยังไม่เกิดและไปทำให้เป็นข่าว ผมท้าทายเลยนะครับ ถ้าคิดว่าผมผิดให้ไปแจ้งความคดี ผมจะได้แจ้งความกลับ สิ่งที่คุณทำถึงคุณยังไม่แจ้งความก็ตาม ถ้าเข้าข้อกฎหมาย ผมจะแจ้งความหมิ่นประมาทคุณยินดีครับ ผมกราบเรียนเบื้องต้นแล้วว่าเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน ถ้าผมไปละเมิดดารานักร้องผู้หนึ่งผู้ใด ก็ฟ้องร้องผมได้เช่นกันตามปกติ แต่ขออนุญาตกราบเรียนว่าการแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตาม ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำให้ความเข้าใจที่ไขว้เขว อย่างกรณีที่กราบเรียนว่าเรามีเงินซื้อ SV แต่กันเชื้อตัวใหม่แทบไม่ได้ อันนี้ในทางการแพทย์ก็ต้องพิจารณา และถ้าให้ชัดเจนจริง ๆ ผมเข้าใจว่าระบบราชการต้องออกมาชี้แจงผมกราบเรียนตลอดว่าสิทธิเสรีภาพ ทุกคนสามารถพูดอ่านเขียนได้ตามรัฐธรรมนูญพูดได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นอาจทำให้กระทบ วุ่นวายสับสน ในช่วงสถานการณ์นั้น ๆ ก็สมควรพิจารณาว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ได้คิดก่อน นี่ดึงข้อมูลบางส่วนจากที่กราบเรียนคุณหนุ่มคุณสนธิญาเป็นใครเหรอ ถึงมีสิทธิ์มาตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าสิ่งที่เขาทำถูกหรือผิด คุณสนธิญาเป็นศาลเหรอ มีความรู้มากที่สุดในประเทศนี้เหรอ และสิ่งที่คุณสนธิญาทำ โดยสามัญสำนึกคิดว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือครับผมกราบเรียนอีกครั้งว่าเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ต้องกราบเรียน กราบเยอะแล้วคุณน่ะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน แล้วการที่ผมไปร้อง ผมก็ใช้บัญญัติรัฐธรรมนูญ สามารถร้องทุกข์ กล่าวโทษ ดำเนินการเท่าที่สามารถกระทำได้ กราบเรียนอีกครั้งนึงทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หมด แต่การแสดงความคิดเห็นตรงนั้นต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายในสถานการณ์แบบนี้ขอกราบเรียนนะครับ สิ่งที่คุณสนธิญาได้กระทำไปเมื่อวาน และมีรูปผมอยู่ในสื่อ ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจไขว้เขวว่าสิ่งที่ผมทำผิด และถูกต่อว่า เป็นที่เห็นต่างทางการเมือง ผมก็ขอสงวนสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกับที่คุณสนธิญาได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้ ฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณสนธิญาเหมือนกันทำได้ครับอย่างคุณเพชรถ้าเขาไม่ทำผิดแล้วไปแจ้งตำรวจหรือไปร้อง เวลาแถลงก็ต้องระวัง เคยมีศาลตัดสินมาแล้ว คุณสนธิญาก็บอกเองว่าคุณเพชรไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมไม่ได้บอกว่าคุณเพชรไม่ได้ทำอะไรผิด แต่ผมบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรุณาติดตามดูในการ Call Out ของผู้มีชื่อเสียงหรือดารา เพื่อไม่ให้เกิดความไม่สงบ เรียบร้อย หรือทำให้เกิดความเสียหายเขายังไม่ได้ทำผิดทางอาญา ตำรวจจะไปสะกดรอยเขาไม่ได้นะที่ผมไปร้องเพื่อป้องปรามกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ตอนนี้เขาเสียหาย แถลงข่าวต้องระวัง เพราะเขายังไม่ทำผิดผมก็งง ๆ อยู่เหมือนกัน การที่เราเป็นปากเป็นเสียง เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน เรามีความผิดด้วยหรือไม่ ประชาชนคือญาติพี่น้องเราเองด้วยที่ได้รับผลกระทบ สิ่งที่วิจารณ์คือประชาชนเขาไม่ได้ทำกิน แล้วต่อไปจะเป็นการดื้อยาหรือเปล่า เหมือนอยู่รอความตาย ออกไปทำงานติดโควิดก็มีโอกาสตาย แล้วเขาจะมีโอกาสเลือกมั้ยว่าออกไปทำงานเพื่อรักษาชีวิต มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ากรณีคุณคิง ผมก็ดูแกแสดงตลก มองว่าในบางส่วนลึก ๆ ต้องพิจารณาในตัวประเด็นกฎหมาย แต่อย่างที่กราบเรียน ผมเรียกร้องให้ตำรวจ เข้าไปดำเนินการและติดตามดูว่าในการโพสต์ที่ผ่านมาและอนาคตที่จะโพสต์ มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะทำให้วุ่นวาย และไม่จริงบ้างก็มีทุกยุคทุกสมัย และเขาก็ฟ้องร้องกันทุกยุคทุกสมัยเช่นกัน ไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้ แต่ผมไม่ได้ไปฟ้องร้อง ผมไปเพื่อให้ตำรวจโปรดพิจารณา วินิจฉัยว่าการ Call Out ที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือทำให้เกิดข้อความอันเป็นเท็จ ตำรวจจะดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วอย่างกรณีของผม ในความเป็นจริงที่ประชาชนไม่ได้ทำงาน เป็นข้อความอันเป็นเท็จถูกมั้ยครับ แล้วเอาชื่อผมไปให้ตำรวจตรวจสอบ ขออนุญาตนำเรียนว่าอย่าลืมว่าดาราดังได้เพราะประชาชน ดาราไม่ได้ดังขึ้นมาได้เพราะนักการเมือง สิ่งที่ผมตระหนักคือเมื่อประชาชนเขาเดือดร้อน เขาฝากผีฝากไข้ไว้กับดารา ผมมองว่าเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่าที่ต้องพูดแทนประชาชน วันนี้คุณสนธิญามีตำแหน่งหน้าที่การเมือง บอกได้เลยว่าคุณจะนั่งในสภาได้แค่ 4 ปีแต่ถ้าคุณเป็นผู้แทนคนดี คุณจะนั่งในใจประชาชนตลอดไปครับพี่ผมไม่ได้เป็น ส.ส. นะครับ ผมกราบเรียนเหมือนเดิมอีกครั้ง ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทุกคนสามารถเสนอความเดือดร้อนได้ แต่การเสนอความเดือดร้อนนั้น ต้องไม่ไปกระทบสิทธิ์คนอื่น หรือทำให้คนอื่นเสียหายเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น กรณีก่อนโควิด-19 จะเข้ามาประเทศไทยปี 63 เรามีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน เสียชีวิตวันละ 200 คน มีคนไทยอายุเกิน 60 ปี 11.6 ล้าน โรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคนเรามีคนไทยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือด 4.3 แสน และมีคนไทยเป็นความดัน 13 ล้านคน ทำไมพูดตรงนี้ มันจะสัมพันธ์กับประเด็นผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีน อีกส่วนนึงเป็นโรคเหล่านี้ที่กราบเรียนมาเบื้องต้น เมื่อไหร่ก็ตามไม่มีการด้อยค่าวัคซีน มันจะทำให้เกิดการสับสนตามที่ได้กราบเรียนไปไม่ผิดครับ นั่นเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจิรตของเขา สามารถทำได้ทุกคน แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นทำให้สังคมสับสนหรือเสียหายไม่ได้ผมว่าการไปร้องเรียนของคุณสนธิญา ทำให้สังคมสับสนมากกว่าปัญหาคือว่าผมจะไปเตะตัดขาเขาได้ประโยชน์อะไรปัจจุบัน ไม่ว่าจะใช้กฎหมายบังคับอะไรก็ตาม ไม่ได้ไปโวยวาย หรือปิดปาก อย่างคดี 112 เขายังพูดกระทำเหมือนเดิมทุกอย่าง คำว่าเตะตัดขาหรือปิดปาก ไม่สามารถกระทำได้หรอก ถ้าเขาทำเป็นไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญ ไม่ผิด เขาทำได้อย่างเสรีอยู่แล้ว