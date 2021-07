HUAWEI MatePad 11 แท็บเล็ตน้องใหม่จากหัวเว่ย หน้าจอ 120 Hz เพื่อการทำงานสไตล์ WFH

HUAWEI MatePad 11 แท็บเล็ตรุ่นแรกของหัวเว่ยที่โดดเด่นด้วยหน้าจอรีเฟรชเรตถึง 120Hz มาพร้อมอุปกรณ์และดีไซน์สุดสมาร์ตเพื่อการทำงานสไตล์ Work From Home ของคนยุคใหม่

หลังจากที่หัวเว่ยได้เปิดตัว HUAWEI MatePad 11 ไปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ก็ทำให้คนรักชีวิตสุดล้ำมีแท็บเล็ตน้องใหม่น่าจับตามองเพิ่มอีกหนึ่งรุ่น เพราะ HUAWEI MatePad 11 นั้นมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ชีวิตแบบ Work Hard Play Harder ไม่ว่าสถานการณ์ไหน ๆ จะ WFH หรือ Work From Anyway ก็ใช่และโดนใจสุด ๆ แถมยังเป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกของหัวเว่ยที่มีหน้าจอรองรับรีเฟรชเรตสูงถึง 120Hz อีกด้วย

จุกที่ 1 : ลาก่อนความแล็ก บนหน้าจอใหญ่ 10.95 นิ้ว อัตรารีเฟรชสูง 120 Hz ความละเอียด 2560 x 1600 พิกเซล

จุกที่ 2: รองรับจินตนาการกว้างไกล ทำงานสบายไร้สะดุดผ่าน HUAWEI M-Pencil (2nd generation)

จุกที่ 3 : เหนื่อยนักก็พักก่อน เล่นให้สุดมัน ด้วยความบันเทิงบนจอ 120 Hz

ในส่วนของแอปพลิเคชันหมวดหมู่ต่าง ๆ บนแท็บเล็ตของหัวเว่ย ต้องบอกเลยว่า HUAWEI AppGallery มาพร้อมหลากหลายเกมฮิต ไม่ว่าจะเป็น Free Fire, Lords Mobile, World of Tanks, Clash of Kings, Honkai Impact 3, Rise of Kingdoms และ Asphalt 9 ก็เล่นกันให้เพลินลืมวันลืมคืนไปเลย และถ้าหากอยากใช้งานแอปฯ ในหมวดอื่น ๆ ก็มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแอปฯ แชตยอดนิยมอย่าง Line และ Facebook Messenger หรือแอปฯ สายเอนเตอร์เทนอย่าง Line TV, VIU, WeTV, HUAWEI VDO หรือ Monomax ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบ และหากว่าพักผ่อนเต็มที่แล้วอยากวาร์ปไปลุยงานต่อก็มีแอปฯ ดี ๆ ช่วยทำงานมากมายทั้ง WPS, Noteshelf, HUAWEI Notepad และ Thai Fast Dictionary พ่วงด้วย FilmoraGo HD สำหรับทำวิดีโอพรีเซ็นต์งาน ซึ่งแอปฯ ทั้งหมดนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ HUAWEI AppGallery