สามเณรสายเหงา โพสต์รูปนั่งชิลคาเฟ่ แคปชั่นเหงา ๆ ชวนเดต หาคนเลี้ยงกาแฟ

ทั้งนี้ สามเณรคิวนั้น ปกติก็ช่วยงานวัด ความประพฤติดีมาตลอด ตั้งใจเรียน แต่เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องส่วนตัวและมีหลายคนที่ตักเตือนไปซึ่งก็ย้อนมาจุดเดิมคือขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละคนที่จะปฏิบัติตัวให้เข้ากับสมณเพศ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นสามเณร ได้โพสต์ภาพขณะอยู่ที่ร้านกาแฟ พร้อมข้อความว่า "If you want to date me then buy me a coffee, make me coffee and be coffee ! อยากเดตกับฉันใช่ไหม งั้นซื้อกาแฟให้ฉัน, ชงกาแฟให้ฉัน และเป็นกาแฟให้ฉันสิ" โดยข้อความดังกล่าวได้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม และหลายคนเผยว่าสามเณรรูปนี้จำวัดอยู่ที่วัดใน จ.ขอนแก่น เคยเป็นข่าวในโลกออนไลน์หลายครั้งโดยพระชั้นผู้ใหญ่ได้ให้เณรคิว พร้อมสามเณรรูปอื่นที่บวชเรียนด้วยกันมาจำวัดที่วัดแห่งนี้ และเรียนออนไลน์กันตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากเกิดเรื่องดังกล่าวก็จะรายงานให้กับพระชั้นผู้ใหญ่ทราบตามขั้นตอนและจะมีการพูดคุยกันภายในวัดเพื่อทำการตักเตือนให้ปรับปรุงตัว และระมัดระวังการใช้โซเชียลด้านสามเณรเพื่อนที่เรียนด้วยกันกับเณรคิว กล่าวว่า ที่ผ่านมาก็เห็นสามเณรคิว โพสต์แบบนั้นในเฟซบุ๊กบ้าง ซึ่งไม่เหมาะสมกับสมณเพศ การแก้ปัญหาอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคน ที่ผ่านมาเพื่อนสามเณรและพระผู้ใหญ่ ได้ตักเตือนมาแล้วหลายครั้งขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์