เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่เอาใจสายคาเฟ่ CAFÉ AMAZON CONCEPT STORE สาขาพหลโยธิน ตั้งอยู่ที่ กม.56 อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คาเฟ่แนวใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Door to the Local Culture" นำเอกลัษณ์ของท้องถิ่นมาผสมผสานไว้ในร้านได้อย่างลงตัว ทั้งบรรยากาศในร้าน เมนูเครื่องดื่มและขนม เรียกได้ว่า คาเฟ่แห่งนี้เป็นประตูสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกหนึ่งจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะมาเยือน ความพิเศษของคาเฟ่แห่งนี้มีอะไรบ้าง เรามาหาคำตอบไปพร้อมกัน

CAFE' AMAZON CONCEPT STORE

คาเฟ่ที่จะเติบโตไปพร้อมกับ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

• สนับสนุนการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ทางคาเฟ่ อเมซอน มุ่งสร้างคาเฟ่แห่งนี้ให้เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ โดยเฉพาะสไตล์การตกแต่งและบรรยากาศที่เน้นพื้นที่สีเขียวสไตล์แบรนด์ ทั้งภายในและภายนอกร้าน ผู้ที่มาเยือนจะเหมือนถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้เล็กใหญ่ ราวกับนั่งจิบกาแฟอยู่ท่ามกลางป่า โดยมุ่งหวังให้คาเฟ่แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์ก ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว คอกาแฟ และสายคาเฟ่ เพื่อให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลับมาฟื้นตัว และกลับมาคึกคักอีกครั้ง

• สนับสนุนการสร้างรายได้ในชุมชน

คาเฟ่ ที่มุ่งมั่นเติบโตไปพร้อมๆ กับผู้คนและชุมชน ทางคาเฟ่ อเมซอน จึงซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอื่นๆ มาทำเป็นเครื่องดื่มเมนูพิเศษ ให้พื้นที่ในร้านเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาวางจำหน่ายในร้านได้ โดยเฉพาะสินค้า Handmade ที่มีความประณีต สวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถแวะซื้อเป็นของฝากติดมือกลับบ้านไปได้ ถือเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนได้ดี

• สนับสนุนแนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากบรรยากาศสวนสวยสไตล์ยุโรปร่มรื่น ให้ความเย็นใจกับผู้ที่มาเยือน คาเฟ่แห่งนี้ยังใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเอาแนวคิด Circular Living มาปรับใช้ภายในร้าน นำของเหลือใช้มาทำการ Upcycling เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะให้กับโลก และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำมาใส่ไอเดียการออกแบบและดีไซน์เข้าไปก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งของเหลือใช้เหล่านั้นได้ เช่น โต๊ะและชั้นวางสินค้าที่ผลิตจากเยื่อกาแฟ เสื้อพนักงานและผ้ากันเปื้อน ที่ถูกทอมาจากเส้นใยขวดน้ำและแก้วพลาสติก PET เหลือใช้ รวมถึงแก้วใส่เครื่องดื่ม Bio Cup และหลอดจากพลาสติก PLA ที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เป็นต้น



นอกจากนี้ภายในร้านยังมีตู้ "เก็บแก้วกลับ" ที่เชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและให้เกิดคุณค่าสูงสุด

"CONCEPT BAR"

ไฮไลท์เด็ดสุดยอดกาแฟจากบาริสต้ามืออาชีพ

อีกโซนที่ไม่ควรพลาด "CONCEPT BAR" กาแฟสุดยอดความพิถีพิถันจากบาริสต้ามืออาชีพ ชงอย่างบรรจงแก้วต่อแก้ว โดยบาริสต้าจะถามรสชาติที่เราต้องการ จากนั้นจะคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ตรงกับความชอบของเราและวัตถุดิบชั้นดีโดยเฉพาะ เมล็ดกาแฟนั้นก็เป็นเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกชั้นดีภายในประเทศอย่าง กาแฟดริป เมล็ดกาแฟคั่วอ่อนพันธุ์ปางขอน และขุนลาว จากจังหวัดเชียงราย โดยเมล็ดสำหรับดริปนี้จะถูกหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกซีซั่น เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความตื่นเต้นให้กับลูกค้าเสมอ ๆ



เมนูแนะนำเมื่อมาถึงโซน CONCEPT BAR นี้คือ "The Local" กาแฟเย็นสไตล์ไทย ๆ หอมกรุ่นกับนมออร์แกนิค จากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา รสชาติกลมกล่อม ละมุนเข้ากันอย่างลงตัว ดื่มเมื่อไหร่ สดชื่นผ่อนคลายเมื่อนั้น

2 เมนูเครื่องดื่มสไตล์ Local ห้ามพลาด

พิเศษเฉพาะสาขานี้เท่านั้น

หากถามถึงเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของคาเฟ่แห่งนี้คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก 2 แก้วนี้ ที่มีจำหน่ายเฉพาะ CONCEPT STORE สาขาพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น อย่างเมนู "Iced Americoco" น้ำมะพร้าวหอมเย็นชื่นใจ ออนท็อปด้วยกาแฟเข้มข้น โรยด้วยแผ่นมะพร้าวอบกรอบเพิ่มความหอมหวานและมิติให้เครื่องดื่มแก้วนี้ขึ้นไปอีก และ "Unicorn Cotton Candy Frappe" เมนูโทนสีพาสเทลน่าหลงใหล น้ำสตรอว์เบอร์รีผสมอัญชันปั่น ออนท็อปด้วยสายไหม ของดีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความหอมหวานกับรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ จนใคร ๆ ก็ต้องหลงรัก



สำหรับเมนูคู่เครื่องดื่มแก้วโปรด ที่นี่มีบริการ All Day Bakery หรือมีเมนูเบเกอรีจำหน่ายตลอดวัน อีกทั้งใครอยากหาเมนูรองท้อง ที่นี้ก็มีเมนูอาหารแบบ Light Meal สไตล์อิ่มเบาๆ พร้อมเสิร์ฟด้วย เมนูที่ห้ามพลาดเช่น Creamy Potato Leek & Ham Soup ทานคู่ Croque Monsieur นอกจากนี้ยังมีเมนูเค้ก ครัวซองต์ ให้เลือกอย่างละลานตาอีกด้วย



ช่วงนี้มีการคลายล็อกดาวน์ ใครคิดถึงการเที่ยวคาเฟ่ นั่งชิลล์จิบกาแฟ กินขนม อย่าลืมแวะมาสัมผัสประสบการณ์กับคาเฟ่แนวใหม่ CAFÉ AMAZON CONCEPT STORE เครื่องดื่มถูกปาก เบเกอรีถูกใจ แถมถ่ายรูปมุมไหนก็สวย อัปโหลดลงโชเชียลเรียกยอดไลก์ได้รัว ๆ แล้วมาติดตามกันว่า CAFÉ AMAZON CONCEPT STORE แห่งต่อไป จะไปปักหมุดกันที่จังหวัดไหนต่อ อาจเป็นจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้นะ