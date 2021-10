ดราม่าลูกบ้านโวยนิติฯ สั่ง รปภ. ห้ามเปิดประตูคอนโด เหตุเพราะลืมคีย์การ์ด ทั้งที่อยู่มา 20 ปีแล้วไม่ใช่คนแปลกหน้าซะหน่อย งานนี้โซเชียลไม่เข้าข้าง จัดทัวร์ถล่มรัว ๆ





กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันที เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 สมาชิกพันทิปรายหนึ่ง ได้ออกมาตั้งกระทู้โวยนิติฯ คอนโดที่เธออาศัยอยู่ ว่า "นิติฯ คอนโด สั่งห้ามยามเปิดประตูให้ลูกบ้าน"



โดยรายละเอียดเธอเล่าว่า ซื้อคอนโดแห่งนี้และอยู่อาศัยกับลูกมา 20 ปีแล้ว แต่เมื่อก่อนไม่ค่อยอยู่บ้านเพราะต้องไปทำงานต่างจังหวัด กระทั่งโควิดระบาดเลยต้องกลับมาอยู่ ส่วนค่าส่วนกลางรายปีเธอจ่ายตลอด ซึ่งคอนโดจะมี รปภ. เฝ้า 2 กะ มีกล้องวงจรปิด อยู่หน้าประตูทางเข้า-ออกซึ่งอยู่ในตัวอาคาร หน้าที่คือ รับพัสดุ ดูแลจอดรถมอเตอร์ไซค์





ช่วงโควิดก็มีการเปิดประตูทางเข้าคอนโด ทำให้เกิดปัญามีการงัดห้องคอนโด นิติฯ จึงออกมาตรการให้ซื้อคีย์การ์ด (เธอมีอยู่แล้วเลยไม่ซื้อ) และปิดประตูทางเข้า-ออก โดยให้มีทางเดียว



ทั้งนี้ เธอเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า จากเหตุโควิดทำให้เธอหันมาขายอาหารออนไลน์เลี้ยงชีพ ทำมาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ละวันไม่เกิน 10 ออร์เดอร์ เวลาส่งของเธอต้องเอาลงไปส่งข้างล่างให้ไรเดอร์



กระทั่งวันหนึ่ง เธอเอาของลงไปส่งให้ไรเดอร์แต่ลืมพกคีย์การ์ดลงไป ขอให้ รปภ. เปิดประตูให้ แต่นิติฯ ห้ามไม่ให้เปิดเพราะไม่พกคีย์การ์ด ? แม้จะพยายามอธิบายว่าเป็นลูกบ้านในคอนโด ไม่ใช่บุคคลภายนอก แถมทั้งนิติฯ และ รปภ. ก็เห็นเธอวิ่งลงไปส่งของทั้งวัน แต่กลับไม่เปิดให้และด่าทอถ้อยคำหยาบคายอีก เราอยู่อย่างกังวลใจและทุกข์ใจจริง ๆ ค่ะ

ขณะที่ความเห็นโซเชียลส่วนใหญ่กลับไม่เข้าข้างลูกบ้าน เพราะมองว่า กฎก็คือกฎแล้วเคสนี้ลูกบ้านผิดเองที่ลืมคีย์การ์ด และมองว่า จะไปโทษ รปภ. ก็ไม่ได้ เพราะเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำ เพราะหาก รปภ. เปิดให้ลูกบ้าน 1 คน แล้วบังเอิญมีลูกบ้านคนอื่นมาเห็นอาจทำตามได้







ลูกบ้านไม่จบ บอก รปภ. มีหน้าที่บริการ ทำไมถึงเปิดประตูให้ไม่ได้ งานนี้ทัวร์ลงรอบ 2

งานนี้ชาวเน็ตจัดทัวร์ลงอีกรอบ โดยตอบกลับไปว่า รปภ. มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ละสิ่งที่ รปภ. คนนี้กำลังทำ (แม้คุณจะไม่ชอบ) ก็คือหน้าที่ของเขา อีกอย่าง รปภ. ไม่ใช่ พนักงานเฝ้าประตูโรงแรมนะที่จะต้อง All time open, always welcome















































อย่างไรก็ตาม ดราม่ากลับไม่จบแค่นี้ เมื่อทางลูกบ้านเจ้าของกระทู้เข้ามาโต้กลับว่า "ปกติ รปภ. มีหน้าที่บริการเราไม่ใช่เหรอคะ แล้วเราก็อยู่แต่ในคอนโด ไม่ได้ออกไปไกลส่งสินค้าหน้าประตู ทำไมถึงเปิดให้เราไม่ได้ แต่เปิดให้คนส่งแก๊สได้ล่ะคะ"