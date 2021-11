ใช่ไหม ?! ประยุทธ์ โป๊ะแตกต่อหน้า แองเกล่า เมอร์เคิล จนเธอถึงขั้นต้องกำหมัด

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เอาอีกแล้ว ร่วมประชุม COP 26 เพื่อถกเรื่องสภาวะโลกร้อน ล่าสุดมีปล่อยโป๊ะต่อหน้า แองเกล่า เมอร์เคิล นายกรัฐมนตรีของเยอรมนี งานนี้เลิ่กลั่ก เอาแล้วไง









วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปร่วมประชุมผู้นำโลก ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP หรือ COP 26 ซึ่งในระหว่างที่รอพิธีเปิดประชุม พล.อ. ประยุทธ์ ได้พบปะผู้นำในหลายประเทศ และมีการทักทายผู้นำจากชาติต่าง ๆ อาทิ นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีของแคนาดา นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร เป็นต้น







อย่างไรก็ตาม ได้มีภาพของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าไปทักทายนางแองเกล่า แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐเยอรมนี โดยในตอนแรกเหมือนว่า พล.อ. ประยุทธ์ จะยื่นมือไปจับ แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิด 19 และเพื่อเป็นการป้องการติดเชื้อ นางแองเกล่า ก็กำหมัดมาชนกันเพื่อทักทายแทน ทำให้ พล.อ. ประยุทธ์ ต้องกำหมัดเพื่อทักทายกับนางแองเกล่า











ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด 19 ธรรมเนียมในการทักทายนั้น ได้เปลี่ยนจากการจับมือหรือกอด มาเป็นการชนหมัด หรือ ชนศอกแทน และกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างผู้นำในชาติต่าง ๆ ที่มาประชุม Cop 26 ด้วย