สาวส่งเนื้อเพลงเทย์เลอร์ สวิฟต์ไปแกล้งแฟนเก่า เจอเซอร์ไพรส์ ก่อนสุดท้ายหักมุม

สาวแชร์ประสบการณ์ ส่งเนื้อเพลงของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ไปแกล้งแฟนเก่าเล่น ๆ กลับเจอเซอร์ไพรส์ไม่คาดคิด ทำตื่นเต้น ก่อนสุดท้ายหักมุม..













เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่องราวของแฟนเก่าเป็นแค่อดีต เมื่อความสัมพันธ์จบไปแล้ว ก็เหลือไว้เพียงความทรงจำที่เคยมีต่อกัน แต่เมื่อไม่นานมานี้ มีหญิงสาวรายหนึ่ง ได้ทำให้เรื่องราวนี้เปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจ เพียงเพราะเพลงเพลงเดียวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์มิเรอร์ เผยว่า ลาเลห์ หญิงสาวชาวอเมริกัน ผู้ใช้บัญชี TikTok @lalehkhorsandi ได้โพสต์คลิปเผยว่า เธอได้ส่งเนื้อเพลง Enchanted ของศิลปินดัง เทย์เลอร์ สวิฟต์ (Taylor Swift) ไปให้หนุ่มแฟนเก่าที่เลิกรากันไป ซึ่งเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่จบลงไปแล้ว แต่อยากได้พบเจอกันอีกครั้ง









โดยเนื้อเพลงท่อนสำคัญที่เธอส่งไปให้แฟนเก่า คือ "Please don’t be in love with someone else, Please don’t have somebody waiting on you (ขอเธออย่าเพิ่งไปตกหลุมรักใคร ขอเธออย่าเพิ่งมีคนใหม่ที่รออยู่" เมื่อเขาได้รับข้อความ ก็ตอบกลับมาว่า "ผิดคนหรือเปล่า"



และหลังจากนั้นก็เป็นข้อความที่ลาเลห์ไม่คาดคิด แฟนเก่าพิมพ์มาว่า "คุณอยู่ที่ไหน ? ผมไปหาคุณได้ไหม ? ก่อนหน้านี้ผมไม่มีโอกาสได้พูด ผมขอโทษ แต่ผมยังรักคุณเสมอ" และท้ายคลิปวิดีโอ เธอบอกว่า หนุ่มแฟนเก่ากำลังจะมาหาเธอด้วย



ลาเลห์ โพสต์แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หลังจากนั้นแค่ไม่กี่วัน ก็ถูกแชร์จนกลายเป็นไวรัล มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 6.5 ล้านวิว พร้อมทั้งกดถูกใจถึง 6.5 แสนครั้ง หลายคนต่างพากันเข้าไปลุ้นขอติดตามเรื่องราวอัปเดต



หลังจากนั้น ลาเลห์ ได้มาเล่าเรื่องราวภาคต่อว่า แฟนเก่าเธอมาหาเมื่อคืนก่อน ได้คุยกันเยอะมาก แต่เขามาค่อนข้างดึก สุดท้ายเลยต้องกลับไปก่อน และเธอก็ต้องการใช้ความคิดตัวเองด้วย แต่หลังจากนั้น เขาก็นัดเธอไปดินเนอร์ด้วยกัน



ลาเลห์ ได้เผยเรื่องของเธอเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้เมื่อนานมาแล้ว เธอและแฟนเก่าเคยเดตกัน แต่ไปต่อกันไม่ได้ เพราะเขาไม่ได้รู้สึกมากเท่าเธอ แต่หลังจากเลิกกัน เธอก็ยังคิดถึงเขาอยู่ และเมื่อสถานการณ์กลับกลายมาเป็นเช่นนี้ ทำให้เธอทั้งอึ้งและตื่นเต้นมาก



หลังจากได้ไปดินเนอร์กัน ทั้งสองก็ได้แชร์เรื่องราวมากมายที่ผ่านมา มันทำให้เธอและเขาได้เข้าใจกันมากขึ้น ได้เคลียร์ปัญหาภายในใจที่เคยติดค้างกัน กลายเป็นความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่เรื่องราวไม่ได้จบลงอย่างที่หลายคนเชียร์



เพราะสุดท้ายแฟนเก่าของลาเลห์ ได้บอกข่าวสำคัญกับเธอว่า เขากำลังจะย้ายไปต่างประเทศ เขาได้งานที่ใหม่ และกำลังจะย้ายไปเร็ว ๆ นี้ นั่นทำให้เธอรู้สึกอึ้งและผิดหวังเล็กน้อย แต่แม้ว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นนี้ แต่เธอก็รู้สึกว่ามันเป็น "สิ่งสวยงาม" ที่อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้ง และได้เข้าใจกันมากขึ้น



"ถึงจะเป็นการจากลาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ก็เป็นการจากลาที่สวยงาม" ลาเลห์ กล่าว