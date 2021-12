ประวัติ ใบคา พึ่งอุดม ชะนีมีกล้าม กินเก่งก็สวยได้ไม่ต้องผอม ก่อนจากไปด้วยอุบัติเหตุ

ทำความรู้จัก ใบคา พึ่งอุดม ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านสุขภาพ จากสาวน้อยร่างบาง สู่เจ้าของเพจ ชะนีมีกล้าม ผู้รักการกินและออกกำลัง ก่อนจากไปกะทันหันด้วยอุบัติเหตุ















สายรักสุขภาพหลายคนอาจจะรู้จักเธอเป็นอย่างดี สำหรับ ใบคา พึ่งอุดม ที่มักมีเคล็ดลับการออกกำลังกาย การทำอาหารและขนม ที่เน้นเรื่องการมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องอดอาหาร สามารถกินได้ทุกอย่างที่ชอบและรู้จักวิธีจัดการกับอาหารเหล่านั้นที่กินเข้าไป กระปุกดอทคอม จะพาไปทำความรู้จักกับเธอคนนี้ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน...



จากกรณี ใบคา พึ่งอุดม อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพ และเจ้าของเพจ ชะนีมีกล้าม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ฟ้าใส พึ่งอุดม ผู้ก่อตั้ง FIT JUNCTIONS ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ ๆ ของเธอ ได้เปิดเผยว่าเธอจากไปแล้วพร้อมกับคู่ชีวิตของเธอ ส่วนรายละเอียดเรื่องอุบัติเหตุและพิธีกรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป เนื่องจากใบคาอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวและแฟนคลับของเธอ

จุดเริ่มต้นการออกกำลังกายและการทำเพจ

ใบคา เคยเปิดเผยว่า จากชะนีน้อยคนหนึ่งที่ชอบเต้นโคฟเวอร์เกาหลี น้ำหนักเพียง 45 กิโลกรัม ส่วนสูง 163 เซนติเมตร พอเริ่มเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ค่อยได้เต้น ทำให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้น 15-20 กิโลกรัม



จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มคิดจะออกกำลังกาย เกิดจากความอ้วน เนื่องจากเธอชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ ประกอบกับงานเรียนและการทำงานด้านอาหารและทำขนม ซึ่งต้องเทสต์สูตรใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทำให้น้ำหนักขึ้นเยอะมาก เริ่มรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าแล้วอึดอัด จึงไปสมัครฟิตเนสเพื่อตั้งใจเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ปกติทำงานขายขนมเพื่อสุขภาพ และมีการแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ลงเฟซบุ๊กตามปกติ เหมือนเป็นไดอารี่ วันหนึ่งได้ติดต่อไปหาดาราหนุ่ม บ๊วย เชษฐวุฒิ เพราะอยากเอาขนมไปให้ลองกิน ซึ่งตอนนั้นหุ่นหมีมาก



ต่อมาได้ทำความรู้จักกับพี่บ๊วย จนได้ทำรายการด้วยกัน ปกติเวลาออกกล้องเราจะใส่ชุดเชฟ ซึ่งออกกล้องก็ยิ่งดูตัวใหญ่เลย มีวันหนึ่งหลังจากถ่ายเสร็จ เราพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะไปฟิตเนส แล้วมีตากล้องซึ่งก็สนิทกันแล้วเอ่ยปากแซวว่า "เมื่อไรจะได้เห็นร่าง After สักที" ทำให้เราเจ็บจี๊ดมาก เหมือนร้องไห้ในใจ เลยคิดที่จะเปิดให้คนอื่นได้เห็นว่าฉันก็มีกล้ามนะ เห็นแบบนี้ฉันออกกำลังกายมานานแล้ว ซึ่งพี่บ๊วยก็ช่วยตั้งชื่อเพจให้ว่า ชะนีมีกล้าม จากคาแรกเตอร์ของใบคา

การตัดสินใจเป็นชะนีมีกล้าม ทำให้ได้ทราบว่าความผอมไม่ได้ตอบโจทย์การทำงานด้านอาหารของเรา จากนั้นก็เริ่มหยุดนับแคลอรี และออกกำลังกายด้านเวตเทรนนิ่ง หยุดทำอะไรแบบสุดโต่ง ปรับทุกอย่างให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่ชอบ ซึ่งทำให้เราสามารถกินอาหารอร่อย กินอาหารที่ชอบได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ไม่รู้สึกผิดกับตัวเอง



หุ่นดีเป็นแค่ผลพลอยได้จากการเลือกวิถีชีวิตที่ถูกต้อง เราไม่จำเป็นต้องผอมเพียงเพราะคนอื่นบอกว่าสวย แต่ควรเริ่มทำในสิ่งที่ดีต่อตัวเองในทุกวัน



จากแนวคิดดี ๆ ที่ช่วยทำให้คนที่อยากมีสุขภาพดีไม่เน้นไปที่การลดน้ำหนักอย่างเดียว แต่เป็นการปรับสมดุลในตัวเองให้ได้ มีหุ่นดีแบบยั่งยืน ทำให้ ใบคา พึ่งอุดม ได้รับนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างมาก อีกทั้งยังชอบเอาใจคนชอบกินแบบไม่อ้วน เพราะเธอเปิดร้านขนมและสอนทำขนมเพื่อสุขภาพด้วย

แต่เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อ ใบคา และ ดิลเลิ่น คู่ชีวิตของเธอ ประสบอุบัติเหตุพร้อมกันที่สหรัฐอเมริกา การจากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างมาก แฟนคลับก็ใจหายไปตามกัน แต่เชื่อว่าแม้เธอจะไม่อยู่แล้ว แต่แนวทางด้านสุขภาพของเธอจะยังคงอยู่เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้คนอื่น ๆ ต่อไป



















ใบคา พึ่งอุดม แคสเซล อายุ 27 ปี เธอเปรียบเสมือน อินฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพ ทั้งสายออกกำลังกาย สายเทรนเนอร์ และอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นเจ้าของ เพจ ชะนีมีกล้าม ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 1.4 แสนคน และเจ้าของโรงเรียนทำขนมเพื่อสุขภาพ Fit Bakeryการศึกษาบอกเลยว่าไม่ธรรมดา ดีกรีจบจากโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดัง Le Cordon Bleu รวมถึงได้รับอนุปริญญา สาขาโภชนาการบำบัดของ Oxford Collegeเธอเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสตรองอย่างมาก ไม่ใช่สาวเฮลธ์ตี้สายฟรุ้งฟริ้ง จากการพยายามลดน้ำหนักมาตั้งแต่เด็ก และการลองผิดลองถูกเรื่องการลดน้ำหนักมามากมาย วันหนึ่งเมื่อเธอประสบความสำเร็จและค้นพบสมดุลของตัวเอง เธอจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนธรรมดาหันมารักสุขภาพ และเริ่มทำในสิ่งที่ดีต่อตัวเองใบคา ยอมรับว่าเคยลดความอ้วนด้วยวิธีผิด ๆ มามากมาย ทั้งการอดอาหาร กินอาหารเสริมเพื่อลดน้ำหนัก แต่ไม่ได้ผลเลยและกลับทำให้หิวมากขึ้นและกินเพิ่มมากกว่าเดิม เมื่อหันมาออกกำลังกายแล้ว ช่วงแรกน้ำหนักแทบไม่ลดเลย แถมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะออกกำลังกายมากไปเสร็จแล้วก็กินเข้าไปอีกเมื่อการออกกำลังกายไม่เป็นผล ใบคาไม่ท้อ แต่กลับตั้งใจหนักเข้าไปอีก จนกลายเป็น Gym Rat คือ คนที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในฟิตเนส ตอนนั้นเธอน้ำหนักประมาณ 65 กิโลกรัม จากความตั้งใจที่อยากกลับไปมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องการพัฒนาตัวเอง ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดตัวเองใหม่ และเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องกลับไปหุ่นเพรียวลมเหมือนตอนนั้นเราก็มีความมั่นใจในตัวเองได้ รู้จักคุณค่าในตัวเองหลายคนชอบแอนตี้อาหาร โดยเฉพาะอาหารที่ตัวเองชอบจะมองว่าเป็นของต้องห้ามสำหรับการลดน้ำหนัก แต่การมีความรู้เรื่องโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญ "You are what you eat" เราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากินเข้าไป รู้ว่ามีสารอาหารอะไรบ้าง ทั้งคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และรู้จักวิธีจัดการกับมันขอบคุณข้อมูลจาก baika fit