เมื่อเข้าไปตรวจสอบโพสต์ก่อนหน้าของวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่า ม.มิม มีการโควตคำคมจากเพจหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษว่า "I am not perfect, but I strive every day to become the best person I can be." (ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ฉันมุ่งมั่นในทุก ๆ วัน เพื่อที่จะกลายเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้) ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบว่า "You'll always be" (คุณเป็นแบบนั้นเสมอ)

โดยทุกคนต่างพร้อมใจกันอวยพรให้ ม.มิม ไปสู่ภพภูมิที่ดี และบางรายกล่าวว่า เป็นเพื่อนกันในเฟบุ๊ก ติดตาม ม.มิม อยู่ตลอด แม้จะไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว แต่เลื่อนมาเจอก็ใจหาย บางคนบอกว่า ไม่ขอถามว่าเป็นอะไรถึงได้ด่วนจากไป แต่ขอส่งสารนี้ให้ ม.มิม เดินทางอย่างมีความสุข ขอให้ดวงจิตไม่แตกสลาย และเดินทางสู่เบื้องหน้าอย่างสวยงาม