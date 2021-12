OMEGA แบรนด์นาฬิกาหรูสัญชาติสวิสรวม 6 ดาราชั้นนำและ 30 เซเลบริตี้จากหลากหลายอาชีพผู้หลงรักนาฬิการ่วมถ่ายภาพ portrait สุดเอ็กซ์คลูซีฟในแคมเปญ #OMEGAMyChoice ที่บ่งบอกความเป็นตัวเองคู่กับนาฬิกาผู้หญิงสุดหรูจาก OMEGA ทั้งคอลเล็กชั่น Constellation, Seamaster และ Speedmaster เป็นครั้งแรกอย่างลงตัว

ความพิเศษสุดของแคมเปญ #OMEGAMyChoice ครั้งนี้คือ การรวมตัวอย่างยิ่งใหญ่ของนักแสดงหญิงมากฝีมือระดับแถวหน้าของไทยถึง 6 ท่าน ได้แก่ คุณ แอน ทองประสม, คุณ ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, คุณ ซาร่า เล็กจ์, คุณ มารีน่า-ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า, คุณ แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช และคุณ แยม-มทิรา ตันติประสุต ซึ่งได้รับการบันทึกภาพจากคุณ John Tods ช่างภาพแฟชั่นผู้มีผลงานระดับอินเตอร์มากมาย พร้อมบันทึกวิดีโอพิเศษจากคุณ จีน-คำขวัญ ดวงมณี ผู้กำกับเอ็มวีและแฟชั่นฟิล์มที่มีงานเยอะที่สุดคนหนึ่งในเวลานี้ ทั้งหมดเติมเต็มความเป็นผู้หญิงด้วยนาฬิกา OMEGA อันสง่างามหลากหลายรุ่นจากคอลเล็กชั่น Constellation, Seamaster และ Speedmaster อย่างสมบูรณ์แบบ

ในแคมเปญนี้ ยังประกอบไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้ชั้นนำซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นผู้หญิงแถวหน้าจากหลากหลายอาชีพถึง 30 ท่าน อาทิ คุณ พราว-อรณิชา กรินชัย นักร้องและแฟชั่นอินฟลูอินเอนเซอร์ คุณ เมย์-กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ เจ้าของธุรกิจขนมหวานชื่อดัง After you, คุณ แพม-พิชญา อุทารธรรม หรือที่เรารู้จักกันในนาม เชฟแพม กรรมการชื่อดังจากรายการ Top Chef Thailand และเจ้าของร้านอาหาร The Table by chef Pam

คุณ แป้ง-อรประพันธ์ สุทธินรเศรษฐ์ ครีเอทีฟไดเรคเตอร์แบรนด์ Vickteerut และ Vick’s, คุณ เม-พิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ คุณ ผ้าป่าน-สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ นักแสดงและนักจัดการงานสร้างสรรค์แห่ง GroundControl

ดาราชั้นนำและเหล่าเซเลบริตี้ทั้งหมดพร้อมใจกันถ่ายทอดความสง่างามและล้ำค่าของนาฬิกา OMEGA ผ่านบุคคลิก ความชอบ และสไตล์แตกต่างอย่างโดดเด่นได้อย่างลงตัว สะท้อนให้เห็นว่า

ผู้หญิงทุกคนสามารถเลือกสวมใส่นาฬิกา OMEGA

ซึ่งมีหลายแบบหลายสไตล์ได้ทุกโอกาส

ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการุ่นล้อมเพชรและอัญมณีสำหรับโอกาสพิเศษ, รุ่นสายหนัง สายสตีล ที่สามารถใส่ได้ทุกวันทุกโอกาส หรือนาฬิกาพร้อมหน้าปัดขนาดเล็ก เหมาะสำหรับสวมใส่เป็นนาฬิกา luxury เรือนแรกของตัวเอง หรือได้รับเป็นของขวัญชิ้นพิเศษจากคนที่เรารัก

