ยุค New Normal ทำให้เกิดกระแสเทรนด์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การปลูกต้นไม้ ปลูกไม้ด่าง การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย รวมถึงการทำอาหาร เนื่องจากสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญ ทำให้หลายคนต้องใส่ใจดูแลให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองมากขึ้น ไลฟ์สไตล์ประจำวันและความต้องการที่เปลี่ยนไป เมื่อบ้านกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุด เป็นทั้งที่ทำงาน โรงเรียน และอีกหลากหลายกิจกรรม ก่อให้เกิดพฤติกรรมผู้บริโภครูปแบบใหม่ เช่น ซื้อของกลับไปทานที่บ้านหรือการสั่งเดลิเวอรี่ เลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น ตลอดจนเริ่มทำอาหารทานเอง พลิกบทบาทการเป็นเชฟมือใหม่ทำอาหารสุขภาพเสิร์ฟให้กับคนรักหรือคนในครอบครัว ค้นพบความสามารถใหม่ๆ ด้านการทำอาหารทำขนม เป็นกิจกรรมยามว่างที่สร้างความสุข ความเพลิดเพลิน ความภูมิใจเล็กๆ เมื่อได้เห็นคนที่รักทานสิ่งที่เราทำอย่างเอร็ดอร่อย โดยพึ่งพาเครื่องใช้ในครัวที่ทำอาหารง่ายๆ จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมคนถึงให้ความสนใจหันมาช้อปปิ้งอุปกรณ์และเครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดเล็กกันมากขึ้น รอจิ้ม รอกดใส่ตะกร้า ช่วงที่มีโปรโมชั่นดี ๆ เพราะเป็นตัวช่วยที่ไม่ยุ่งยาก ได้ทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เช่น หม้อทอดไร้น้ำมัน ที่ทุกบ้านต่างซื้อมาใช้ กลายเป็น must-have item ติดบ้านที่ต้องมีในยุคนี้ไปแล้ว นักศึกษาอยู่หอหรือคนทำงานออฟฟิศที่พักอาศัยในคอนโดก็ใช้ได้เพราะไม่มีควัน ไม่มีกลิ่นอาหารลอยออกมาให้กวนใจ เป็นของใช้ในครัวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เรียกได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำอาหารในยุค New Normal อย่างแท้จริง

2 ผลิตภัณฑ์ดาวเด่นของ Gaabor คือ Air Fryer ดีไซน์สวยด้วยวัสดุพรีเมี่ยม German Design Since 1987 นวัตกรรม Cyclone Air ลมร้อนทรงพลัง สุกทั่วถึงและทันใจ ได้แก่

1.หม้อทอดไร้น้ำมัน Gaabor รุ่น GA-M35A

2.หม้อทอดไร้น้ำมัน Gaabor รุ่น GA-M6A

How to get fit get healthy หุ่นสวยสุขภาพดี ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมัน

สาวๆ ที่ชื่นชอบการดูแลตัวเองและอยากมีรูปร่างที่ดี หลายคนคงทราบหลักการดีว่าควบคุมอาหาร 70% ออกกำลังกาย 30% ซึ่งในเรื่องของการกินหลายคนให้ความสนใจและใส่ใจอย่างมาก เพราะด้วยยุคปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพและร่างกายมาแรงสุดๆ การเลือกทานอาหารคลีน อาหารสุขภาพ เลี่ยงของทอด หวาน มัน เค็ม ลดแป้ง ลดน้ำตาล เน้นทานโปรตีน ผัก ผลไม้ ในปริมาณที่ร่างกายต้องการแต่ละวัน จะช่วยให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง แต่ด้วยความเร่งรีบใช้ชีวิตประจำวันหรือบางคนทำอาหารทานเองไม่เป็น นิยมความสะดวกรวดเร็ว หาทานง่ายๆ เช่น ประเภทของทอด และ junk food ที่กลุ่มเด็กวัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่หลายคนชอบ แต่หารู้ไม่ว่าทานของทอดมากๆ ส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะ เสี่ยงเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง ไขมันอุดตัน และปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมา โชคดีที่ยุคนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปรุงอาหารที่หลากหลายโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ด้วยอุปกรณ์ทำได้ง่ายๆ ที่อยากแนะนำ คือ หม้อทอดไร้น้ำมัน

หม้อทอดไร้น้ำมัน Gaabor มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เพราะทำเมนูทอดโดยไม่ต้องทอดเอง สะดวก สบายและประหยัดเวลา

เพราะทำเมนูทอดโดยไม่ต้องทอดเอง สะดวก สบายและประหยัดเวลา ลดความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ให้มีแต่ความสุข เพราะคุณจะกินของทอดได้อย่างสบายใจมากขึ้น

ให้มีแต่ความสุข เพราะคุณจะกินของทอดได้อย่างสบายใจมากขึ้น บอกลากลิ่นเหม็นของน้ำมันในการทอดแบบเดิม ๆ ให้คุณสบายใจว่าทำเมนูทอดได้โดยที่บ้านไม่เหม็นน้ำมัน

ให้คุณสบายใจว่าทำเมนูทอดได้โดยที่บ้านไม่เหม็นน้ำมัน ล้างง่ายจนคุณหลงรัก ไม่มีอะไรติดหม้อและตะแกรง เพราะเคลือบ PTFE กันติด

ให้ดูดีกว่าเดิม เพียงแค่มีหม้อทองไร้น้ำมัน ดีไซน์สวยไว้สักเครื่อง